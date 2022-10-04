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Мобилизированных россиян уже заметили на юге Украины: в ВСУ рассказали об их подготовке

Фото: мобилизированных россиян уже заметили на юге Украины (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

Новые мобилизованные из России уже появились во временно оккупированных районах юга Украины. ВСУ следят за тем, как РФ опрокидывает новые силы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление руководителя пресс-центра ОК "Юг" Натальи Гуменюк.

"Мы знаем их количество. Они неподготовлены, но по всей вероятности, что могут готовиться непосредственно на позициях, потому что недооценивать врага нельзя", - пояснила она.

По ее словам, ВСУ отслеживают новых мобилизованных благодаря партизанам.

"Поэтому мы за ними следим и проводим среди них информационную кампанию о том, как "не морая" руки кровью, они могли бы сложить оружие и перейти в "обменный фонд", - добавила Гуменюк.

Как сообщалось, ВСУ уже берут в плен россиян, которых призвали после объявления президентом РФ Владимиром Путиным мобилизации.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский подтвердил освобождение Архангельского и Миролюбовки в Херсонской области.

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