Мобилизированных россиян уже заметили на юге Украины: в ВСУ рассказали об их подготовке

Новые мобилизованные из России уже появились во временно оккупированных районах юга Украины. ВСУ следят за тем, как РФ опрокидывает новые силы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление руководителя пресс-центра ОК "Юг" Натальи Гуменюк.

"Мы знаем их количество. Они неподготовлены, но по всей вероятности, что могут готовиться непосредственно на позициях, потому что недооценивать врага нельзя", - пояснила она.

По ее словам, ВСУ отслеживают новых мобилизованных благодаря партизанам.

"Поэтому мы за ними следим и проводим среди них информационную кампанию о том, как "не морая" руки кровью, они могли бы сложить оружие и перейти в "обменный фонд", - добавила Гуменюк.