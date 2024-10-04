Мобилизированных с оккупированных территорий почти сразу отправляют на фронт, - Федоров

Мобилизованных с временно оккупированных территорий Украины российские захватчики отправляют на фронт через несколько дней или недель.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Запорожской ОВА Ивана Федорова в эфире телемарафона.

Федоров отметил, что призыву подлежат только мужчины, которые получили российский паспорт. Однако за 2,5 года находиться на оккупированных территориях без вражеского документа - это угроза жизни и здоровью.

"После призыва наши граждане отправляются на территорию оккупированного Крыма или в Новороссийск. Но это трудно назвать учебой. Это несколько дней или недель, после которых их отправляют на линию фронта, и нам уже известно о таких случаях", - рассказал глава ОВА.