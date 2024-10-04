Мобилизированных с оккупированных территорий почти сразу отправляют на фронт, - Федоров
Мобилизованных с временно оккупированных территорий Украины российские захватчики отправляют на фронт через несколько дней или недель.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Запорожской ОВА Ивана Федорова в эфире телемарафона.
Федоров отметил, что призыву подлежат только мужчины, которые получили российский паспорт. Однако за 2,5 года находиться на оккупированных территориях без вражеского документа - это угроза жизни и здоровью.
"После призыва наши граждане отправляются на территорию оккупированного Крыма или в Новороссийск. Но это трудно назвать учебой. Это несколько дней или недель, после которых их отправляют на линию фронта, и нам уже известно о таких случаях", - рассказал глава ОВА.
Мобилизация на оккупированных территориях
Напомним, ранее сообщалось, что на временно оккупированных территориях Украины российские захватчики активно проводят мобилизацию местного населения.
С начала 2024 года около 7 тысяч человек с оккупированных территорий уже подписали контракт с армией РФ.
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