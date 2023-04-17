Мобилизированные и не только. Под Иркутском нашли два новых места захоронения оккупантов, - СМИ

В Иркутской области РФ удалось обнаружить два захоронения убитых в Украине оккупантов. Речь идет о мобилизированных в армию России и наемниках ЧВК "Вагнера".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российское издание " Люди Байкала ".

"На Александровском кладбище под Иркутском находится 13

могил у центрального входа, а также - 53 могилы наемников ЧВК "Вагнера" в дальнем углу кладбища. О смерти некоторых из похороненных там родственники узнали от журналистов. Сестры одного погибшего в ЧВК "Вагнера" заявили, что такого кладбища не существует", - говорится в материале.

Журналистам удалось выяснить, что по меньшей мере трое из похороненных добровольцы, двое мобилизованных и один контрактник. Все они погибли в период с декабря 2022 по март 2023 года. Самый младший - 19-летний Дмитрий Васильев, подписал контракт после двух месяцев срочной службы и погиб 3 декабря. Самый старший - 53-летний Игорь Новоселов, погиб 12 декабря.

"Могилы наемников ЧВК "Вагнера" находятся на отдельной территории. Чтобы добраться до квадрата "вагнеровцев", нужно пройти насквозь все кладбище. Захоронение происходит в дальнем углу, отдельно от остальных могил. На космических снимках также видно, что 15 сентября на этом месте росли деревья, а второго октября их не было", - пишут журналисты.

Удалось выяснить, что 17 из похороненных на "вагнеровском" кладбище родились или жили в Забайкалье, 20 - в Иркутской области, 11 - в Бурятии. Минимум 43 погибших были заключенными в возрасте от 20 до 62 лет. Их приговоры находятся в открытых базах судов. 17 "вагнеровцев" были осуждены за убийства, остальные - за кражи и наркотики.