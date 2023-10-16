Мобилизацию в России не объявляют из-за возможных протестов, - представитель ГУР

Представитель разведки Андрей Юсов подчеркнул, что мобилизационные мероприятия в России не прекращались - речь идет о десятках тысяч человек в месяц.

"Машину готовят к новым волнам мобилизации. Юридически законодательство и полномочия репрессивных органов увеличиваются таким образом, чтобы в любой момент неожиданное оглашение решения о новой волне мобилизации не могло встретиться с ощутимым сопротивлением", - сказал представитель ГУР.

Однако российские власти еще опасаются бунтов, поэтому напрямую мобилизацию не объявляют.

"Власти боятся протестов. Как бы диктатура не относилась к общественному бунту, но они боятся. Боятся, что будут забирать людей с улицы. Так сейчас делают на оккупированных территориях Украины. В частности, на Донбассе", - заявил Юсов

Что говорят СМИ в России

По словам оппозиционного издания Meduza, глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что мобилизованные не вернутся домой, пока идет война. Это разозлило патриотически настроенную общественность, которая верит, что власти могут провести новую мобилизацию именно ради ротации и отдыха для солдат, а вовсе не для того, чтобы заткнуть дырки на фронте.

Двести тысяч мобилизованных были распределены по новым частям. Они появились не ранее осени 2022 года, то есть создавались специально под мобилизацию. Для отличия от кадровых частей их называют полками территориальных войск.

Новые части формировались в учебных центрах по географическому принципу. Некоторые новые части также практически сразу были направлены на фронт, в основном на то же сватовское направление. Большинство новых частей остались в учебных центрах и постепенно перебрасывались сначала в приграничные области России, а затем в зону боевых действий. В целом этот процесс завершился к январю 2023 года. Ряд новых частей затем стали источником для пополнения кадровых соединений.

Ранее, мы писали, что россияне мобилизируют учителей на оккупированных территориях. Так директор школы в оккупированной части Запорожской области лично раздавала повестки.

Также известно о планах оккупантов мобилизировать 2500 человек во временно оккупированном Крыму "на военную службу".