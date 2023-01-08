Мобилизация женщин-медиков. Когда станет обязательной: ответ Минобороны

"Нет мобилизации женщин. Сейчас есть изменения, касающиеся системы учета. До 2026 года даже для украинок, имеющих медицинскую специальность - единственную, по которой они могут подлежать мобилизации, не будет обязательной постановки на учет. Другие профессии - только в добровольном порядке", - заявила она.

Маляр добавила, что сейчас на фронте по собственному желанию находятся около 5 тысяч женщин.

При этом она заверила, что изменения об упрощении системы призыва были запланированы и разработаны Генштабом ВСУ еще до начала полномасштабного российского вторжения.

"Там нет ничего, чтобы усложняло ситуацию резервистов, призывников, людей, которые находятся на учете. Речь идет об упрощении системы учета", - добавила Маляр.

Напомним, в октябре 2022 года в силу вступил приказ Минобороны, согласно которому украинки определенных профессий должны будут встать на воинский учет.

К перечню из профессий отнесли: медицинское дело, маркетинг, инженерию, пищевые технологии, журналистику - всего 14 специальностей и семь смежных с ними профессий. При этом женщины, чьи сферы деятельности не указаны выше, могут встать на воинский учет в добровольном порядке.

Обязательность постановки женщин на учет определен законом и именно этот аспект в документе предложило изменить Минобороны, инициировав разработку законопроекта.

Более подробно о вопросах постановки женщин на воинский учет можете узнать в материале РБК-Украина "У войны нет пола". Зачем нужен воинский учет женщин и как он будет работать".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.