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Мобилизация в Украине. В ВСУ сообщили, кого призывают в первую очередь

Фото: в ВСУ сообщили, кого призывают в первую очередь (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

В первую очередь в Украине призывают тех, кто уже имеет опыт участия в боевых действиях, например в АТО или ООС. Также мобилизации подлежат и те, кто не проходил военную службу, но с обязательным обучением минимум в месяц.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг начальника управления персонала штаба Командования Сухопутных войск ВСУ Романа Горбача.

"Призываем в первую очередь тех, кто уже имеет опыт прохождения военной службы, а лучше еще опыт участия в АТО или ООС. Также призыв идет и граждан, не проходивших военную службу, но эта категория граждан в обязательном порядке направляется на обучение, минимальный срок - 1 месяц, а далее в зависимости от сложности специальности, этот срок может быть гораздо большим", - рассказал он.

.По словам военного, практически все специальности нужны для комплектования ВСУ и других формирований.

"Конечно, что в процентном соотношении больше мы призываем общевойсковые специальности - стрелков, танкистов, но нельзя сказать, что нам не нужны такие специальности, как связисты, шифровальщики и т.д. Потребность есть во всех специальностях, но некоторых мы призываем больше, некоторых меньше", - добавил Горбач.

Как сообщалось, ранее заместитель главы Минобороны Украины Анна Маляр заявляла, что в ВСУ возникла потребность в компенсации потерь и восстановлении тех воинов, которые получили ранения.

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