Мобилизация в Украине. Где и кто имеет право выдавать повестки: разъяснение ВСУ

Где могут вручить повестку

Как пояснил полковник Горбач, законных способов вручения повестки потенциальному призывнику немало, а сама повестка может быть вручена в любом месте, которое не запрещено законодательством Украины.

Кто имеет право вручать повестку

Что касается вручения повесток лицами, то, по словам Горбача, повестку необязательно должен вручать представитель территориального центра комплектования и социальной поддержки. Она может быть выдана и другими должностными лицами, предусмотренными законодательством.

Например, руководителем учреждения, организации и предприятия, где работает призывник, так и, например, руководителем ЖЭКа, ОСМД и другими должностными лицами, которые уполномочены территориальным центром комплектования вручать такую повестку, объясняет Горбач.

Если отказаться от повестки?

"В случае если потенциальный призывник отказывается ставить подпись о получении повестки, то требования к нему могут быть доведены в присутствии свидетелей", - говорит начальник управления персонала штаба командования Сухопутных войск ВСУ.

И здесь есть свои нюансы. К примеру, если призывник отказывается выполнять правила военного учета, то к нему может примениться ответственность согласно законодательству.

"Если это повестка, например, для сверки военно-учетных данных, то применяется административная ответственность. Если призывник прошел сверку военно-учетных данных, медицинскую комиссию по призыву и избежал от отправки в воинскую часть, то в таком случае наступает уголовная ответственность", - отметил Горбач.

"Никаких волн мобилизации нет"

В свою очередь полковник Горбач акцентировал, не стоит тиражировать видео, где якобы представители территориальных центров комплектования и социальной поддержки незаконно вручают повестки. Поскольку этими роликами в широких масштабах пользуется потом роспропаганда.

"Спросим себя: кому в первую очередь это выгодно? Конечно, это на руку российской пропаганде, чтобы взорвать авторитет ВСУ в обществе. Напомню, мобилизация продолжается. Она была и вчера, и позавчера. Она началась еще 24 февраля прошлого года. Никаких волн мобилизации нет", - подчеркнул он.

С чем связана активная раздача повесток

Горбач также объясняет, что на первом этапе у территориальных центров были большие очереди, комплектовалось много новых частей, но сейчас объемы мобилизации в разы уменьшились. Впрочем, сейчас нужны специалисты новых образцов вооружения, которые нам предоставляют партнеры. А также для доукомплектования отдельных частей, замены на передовой с начала войны.

"Им нужно определенное время на отдых. Не будет преувеличением сказать, что сейчас решающий период для наших государств. Каждый гражданин должен осознать всю ответственность, возложенную на него законодательством, и с пониманием отнестись к мобилизационным мерам, которые проходят в государстве", - призывает Горбач.

Повестка - сразу отправка в зону боевых действий?

Начальник управления персонала штаба командования Сухопутных войск ВСУ в итоге обратил внимание, если мобилизованные имеют опыт военной службы и непродолжительный перерыв в прохождении службы, они, конечно, могут отправляться сразу в боевые воинские части.

Но, личный состав, ранее не проходивший службы, направляют в учебные центры, где их обучают по определенным специальностям. И только после этого они прибывают в воинские части на конкретные должности.

Напомним, что в Украине начали выдавать повестки нового образца.

Также мы писали о том, почему повестки вручают на улице и блокпостах.