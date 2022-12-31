Мобилизация в Украине: нужно ли мужчинам-переселенцам становиться на учет в военкомате

Военнообязанные переселенцы обязательно должны стать на военный учет в случае смены места жительства. Это нужно сделать в недельный срок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Минреинтеграции.

"Если вам от 18 до 60 лет, вы покинули свой дом и являетесь военнообязанными, должны стать на военный учет по новому месту фактического проживания. Сделать это нужно в течение 7 дней после приезда", - говорится в сообщении.

Сразу повестка?

В Минреинтеграции обращают внимание, что военнообязанному в таком случае сразу не вручат повестку, а детальный перечень освобожденных от мобилизации, прописанный в ЗУ "О мобилизационной подготовке и мобилизации".

Кто освобождается от мобилизации?

Как объясняют в ведомстве, освобожденными от мобилизации являются следующие категории военнообязанных граждан:

лица с инвалидностью или лица, которые согласно заключению военно-врачебной комиссии признаны временно непригодными к воинской службы по состоянию здоровья сроком до 6 месяцев (с последующим прохождением военно-врачебной комиссии);

женщины и мужчины, на содержании которых находятся трое и более детей младше 18 лет;

женщины и мужчины, самостоятельно воспитывающие ребенка (детей) в возрасте до 18 лет;

женщины и мужчины, опекуны, попечители, приемные родители, родители-воспитатели, воспитывающие ребенка с инвалидностью в возрасте до 18 лет;

женщины и мужчины, на содержании которых находится совершеннолетний ребенок, являющийся лицом с инвалидностью I или II группы;

имеющие жену (супругу) из числа лиц с инвалидностью и/или одного из своих родителей или родителей супруги (супруга) из числа лиц с инвалидностью I или II группы.

Это еще не весь перечень, а с полным списком, не подлежащим призыву на военную службу во время мобилизации, можно ознакомиться в статье 23 указанного выше закона.

Если повестка пришла, хоть и не подпадаю под мобилизацию?

В ведомстве добавляют, если гражданин принадлежит к лицам, не подлежащим мобилизации, но повестка все равно пришла, нужно явиться в военкомат и предоставить документы, подтверждающие этот статус.