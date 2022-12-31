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Мобилизация в Украине: нужно ли мужчинам-переселенцам становиться на учет в военкомате

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Киев, Суббота 31 декабря 2022 14:01
Мобилизация в Украине: нужно ли мужчинам-переселенцам становиться на учет в военкомате Фото: мужчинам-переселенцам нужно становиться на учет в военкомате при смене места жительства (GettyImages)
Автор: Мария Кучерявец

Военнообязанные переселенцы обязательно должны стать на военный учет в случае смены места жительства. Это нужно сделать в недельный срок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Минреинтеграции.

"Если вам от 18 до 60 лет, вы покинули свой дом и являетесь военнообязанными, должны стать на военный учет по новому месту фактического проживания. Сделать это нужно в течение 7 дней после приезда", - говорится в сообщении.

Сразу повестка?

В Минреинтеграции обращают внимание, что военнообязанному в таком случае сразу не вручат повестку, а детальный перечень освобожденных от мобилизации, прописанный в ЗУ "О мобилизационной подготовке и мобилизации".

Кто освобождается от мобилизации?

Как объясняют в ведомстве, освобожденными от мобилизации являются следующие категории военнообязанных граждан:

  • лица с инвалидностью или лица, которые согласно заключению военно-врачебной комиссии признаны временно непригодными к воинской службы по состоянию здоровья сроком до 6 месяцев (с последующим прохождением военно-врачебной комиссии);
  • женщины и мужчины, на содержании которых находятся трое и более детей младше 18 лет;
  • женщины и мужчины, самостоятельно воспитывающие ребенка (детей) в возрасте до 18 лет;
  • женщины и мужчины, опекуны, попечители, приемные родители, родители-воспитатели, воспитывающие ребенка с инвалидностью в возрасте до 18 лет;
  • женщины и мужчины, на содержании которых находится совершеннолетний ребенок, являющийся лицом с инвалидностью I или II группы;
  • имеющие жену (супругу) из числа лиц с инвалидностью и/или одного из своих родителей или родителей супруги (супруга) из числа лиц с инвалидностью I или II группы.

Это еще не весь перечень, а с полным списком, не подлежащим призыву на военную службу во время мобилизации, можно ознакомиться в статье 23 указанного выше закона.

Если повестка пришла, хоть и не подпадаю под мобилизацию?

В ведомстве добавляют, если гражданин принадлежит к лицам, не подлежащим мобилизации, но повестка все равно пришла, нужно явиться в военкомат и предоставить документы, подтверждающие этот статус.

Напомним, что в связи с военным положением и общей мобилизацией в Украине запрещен выезд мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет. Однако для некоторых категорий действуют исключения.

Добавим, что военное положение и мобилизация в Украине введены, по меньшей мере, до 19 февраля 2023 года.

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