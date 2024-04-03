Мобилизация в Украине с 25 лет и удар по НПЗ в Татарстане: новости за 2 апреля

Война России против Украины: последние новости

ГУР атаковало завод из сборника "Шахедов" в Татарстане в 1000 км от Украины

Как сообщил источник в спецслужбах, это были совместные действия украинских Сил безопасности и обороны.

Согласно данным источников, "хлопок" в Татарстане был совместной операцией СБУ и ГУР. Дальнобойный дрон атаковал установку первичной переработки нефти на НПЗ в Нижнекамске, в результате чего так возник пожар.

Мощность такой установки – 8 млн тонн нефти. Это, в свою очередь, составляет 2,6% от общей годовой переработки русской Федерации в год.

В Польше планируют обнаруживать российские ракеты и дроны с пожарных и мобильных башен

В польский Сейма внесен проект закона, предусматривающий создание сети пунктов наблюдения и оповещения системы противовоздушной и противоракетной обороны по всей стране. Проект получил кодовое название "Паутина".

Идея заключается в использовании башен гражданского назначения, в первую очередь пожарных. Они разбросаны по всей стране, имеют среднюю высоту 35 метров и позволяют вести обзор на 10-15 км.

Германия предоставит Украине 180 тысяч боеприпасов в рамках чешской инициативы

Германия предоставит Украине 180 тысяч артиллерийских снарядов в качестве вклада в план закупки боеприпасов для Киева под руководством Чехии на сумму 576 миллионов евро.

Наиболее острой потребностью Украины через два года после полномасштабного вторжения России являются иссякающие артиллерийские боеприпасы, поскольку стороны используют тяжелые орудия, чтобы удерживать укрепленные позиции, которые в основном неподвижны вдоль 1000-километровой линии фронта.

Лукашенко заявил, что Беларусь готовится к войне

Диктатор Александр Лукашенко заявил, что в Беларуси проводится подготовка военных подразделений, поставляется вооружение и техника для повышения оборонной готовности.

"Никому не верьте, что мы хотим воевать. Мы готовимся к войне, я об этом говорю откровенно. "Хочешь мира – готовься к войне" – не я это придумал. Это очень правильно сказано", - сказал Лукашенко.

В Гааге заявили о запуске Международного реестра убытков, украинцы могут подавать заявления

В Гааге, где проходила конференция "Восстановление справедливости для Украины", официально объявили о запуске Международного реестра убытков для Украины. Теперь основное внимание будет уделяться тем искам, которые будут касаться повреждения или уничтожения недвижимости во время войны.

Теперь через приложение "Действие" можно подать заявление в международный Реестр убытков, что станет основой для возмещения ущерба от российской агрессии.

Кабмин утвердил выплаты ко Дню Независимости. Кто и какие надбавки получит в 2024 году

Кабинет министров Украины утвердил размеры разовой денежной выплаты ко Дню Независимости Украины ветеранам и некоторым другим лицам в 2024 году.

Речь идет о перечне лиц, на которых распространяется действие законов "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты" и "О жертвах нацистских преследований".

Путин назначил нового командующего Черноморским флотом РФ

Диктатор Владимир Путин назначил Сергея Пинчука новым командующим Черноморским флотом России. Он сменил на этом посту Виктора Соколова.

Отмечается, что Шойгу провел селекторное совещание с руководящим составом Вооруженных сил РФ и довел до их сведения указ Путина.

Зеленский подписал закон о призыве на военную службу с 25 лет

Президент Владимир Зеленский подписал закон о понижении предельного возраста пребывания граждан на военном учете призывников с 27 до 25 лет.

Напомним, закон №9281 Верховная Рада проголосовала еще 30 мая 2023, а 5 июня того же года документ передали на подпись главе государства. Однако с тех пор он лежал без подписи президента.

В Украине началась демобилизация срочников

О первых демобилизованных срочниках рассказали в Госпогранслужбе.

Как напомнили в ГНСУ, срок службы их военных истек во время действия военного положения, однако из-за запрета демобилизации они оставались в армии.

Зеленский провел совещание с силовиками по усилению контроля онлайн-казино в Украине

По словам главы государства, на совещании присутствовали представители СБУ, Минцифры, Госспецсвязи и секретарь СНБО. Президент заслушал их доклад.

"Готовим соответствующие шаги, которые придадут необходимый контроль над отраслью и помогут защитить интересы общества должным образом", - сказал Зеленский.

Мобилизация с 25 лет и е-кабинет. В Минобороны объяснили, что изменят новые законы

Закон об е-кабинете военнообязанного, подписанный 2 апреля президентом Украины Владимиром Зеленским, позволит упростить бюрократические вопросы, рассказала заместитель министра обороны Украины Екатерина Черногоренко.

В Румынии хотят узаконить военную интервенцию: что это значит

Минобороны Румынии предлагает своим гражданам обсудить закон о национальной обороне страны. Новый закон предусматривает концепцию гибридных угроз безопасности Румынии.