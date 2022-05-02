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Мобілізація в Україні знизила темпи. Але може бути продовжена після 24 травня, - ЗСУ

Фото: мобілізація в Україні сповільнилася (GettyImages)
Автор: Ілона Свиридова

Загальна мобілізація в Україні станом на початок травня зменшила темпи. Але її можуть продовжити після 24 травня, якщо в цьому буде необхідність.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг начальника управління персоналу штабу командування Сухопутних військ ЗСУ Романа Горбача.

За його словами, кількісно-якісні показники мобілізації виконано на 100%.

"Мобілізація триває вже значно меншими темпами, але не тому, що щось не виходить, а тому що в кінці лютого і на початку березня більшою мірою були укомплектовані Збройні сили України та інші складові сил оборони. Зараз ми проводимо тільки доукомплектування, поповнення військових частин людьми. Зараз темпи набагато нижчі, але мобілізація йде за планом", - зазначив Горбач.

Він підкреслив, що відповідно до закону терміни загальної мобілізації закінчуються 24 травня, але це не означає, що вона може завершитися.

"Все буде залежати від обстановки на даний період. Якщо буде необхідно поповнювати ряди наших військових частин, керівництво країни в разі необхідності може прийняти рішення про продовження термінів мобілізації", - додав Горбач.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, хто з чоловіків може виїхати з України під час війни.

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