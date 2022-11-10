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Мобилизация в РФ. В Минобороны рассказали, сколько россиян призвали в армию

Фото: в России мобилизовали 270 тысяч человек (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

В России призвали в армию меньше человек, чем заявляли в начале мобилизации. По данным Минобороны, мобилизовали более 270 тысяч россиян.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на замминистра обороны Анну Маляр во время брифинга.

По ее словам, даже несмотря на меньшее количество мобилизованных у России есть проблемы с обеспечением и обучением новобранцев.

"По состоянию на первую декаду ноября призвано более 270 тысяч человек из 300 тысяч запланированных. Сохраняются проблемы по отсутствию достаточного количества казармо-жилищного фонда, учебно-материальной базы, вещевого имущества для обеспечения мобилизованного личного состава, а также инструкторов для их надлежащей подготовки", - отметила Маляр.

Напомним, недавно российский диктатор Владимир Путин заявил, что в РФ мобилизовали уже 318 тысяч человек. Из них 49 тысяч уже бросили воевать против Украины.

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