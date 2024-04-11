"Мобилизация" машин. Как на практике будет работать изъятие у граждан авто для нужд ВСУ

У кого и как могут изымать авто для ВСУ

Изымать авто на нужды Вооруженных Сил могут у украинцев, имеющих более одного транспортного средства. Перед этим должны провести оценку автомобиля и будут забирать тот, который больше подходит для оборонных нужд.

Военно-транспортная обязанность в Украине устанавливается, чтобы удовлетворить потребности Вооруженных Сил Украины на особый период транспортными средствами и техникой. Кроме того, что он распространялся на центральные и местные органы власти, предприятия и учреждения, автомобили могут изымать и у граждан – владельцев транспортных средств.

Мобилизовать автомобиль могут представители ТЦК и СП (бывших военкоматов).

Как на практике может происходить изъятие автомобилей?

Порядок изъятия транспортных средств уже был предусмотрен Постановлением Кабмина "Об утверждении Положения о военно-транспортной обязанности" № 1921, также законом Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" и законом Украины "О передаче, принудительном отчуждении или изъятии имущества в условиях правового режима военного" или чрезвычайного положения", напоминает юрист Ярослав Звоненко.

Фото: Изымать автомобили на нужды ВСУ могут сотрудники военкоматов (Getty Images)

Установление лимитов на изъятие транспортных средств возложено на ТЦК и СП, а также решение КМУ. Требование не распространяется на тех, у кого есть только один автомобиль, добавляет он. Возврат транспортных средств владельцу производят в течение 30 календарных дней с момента объявления демобилизации.

"Надо понимать разницу между отчуждением и мобилизацией транспорта. В первом случае человека лишают права собственности на транспортное средство, которое должно удостоверяться Актом приема-передачи и происходит при полной или частичной компенсации, во втором случае транспортное средство изымается временно, его не лишают права собственности и авто вернут владельцу. Мобилизовать транспортное средство могут ТЦК и СП, СБУ, а также соответствующие подразделения Службы внешней разведки", – подчеркивает эксперт.

Перед изъятием транспортного средства у частного лица обязательно должны провести его экспертную оценку и оценку рыночной стоимости автомобиля.

"Если человеку принадлежит право собственности на несколько транспортных средств, то в первую очередь изымается то, которое больше подходит для оборонных нужд государства. Например, если у вас есть седан и внедорожник, то у вас изъят внедорожник. Если у вас два внедорожника, то изымут тот, который составляет меньшую рыночную стоимость", – говорит собеседник.