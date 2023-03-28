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Мобилизация или контракт. Жители РФ жалуются на давление военного командования (перехват)

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Россия, Вторник 28 марта 2023 18:40
Мобилизация или контракт. Жители РФ жалуются на давление военного командования (перехват) Фото: русский солдат (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Жители одного из российских городов, вероятно, Белгорода, в телефонном разговоре пожаловались на командование военкоматов, заставляющее повторно подписывать контракты на службу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу ГУР МО Украины.

Во время разговора один из россиян рассказал о знакомом, которому угрожали обязательной мобилизацией, если он не подпишет контракт на службу.

"Он военный в Белгороде. Ему сказали, или подписываешь контракт снова и на год останешься еще. Или если не подписываешь, то его мобилизуют на фронт в Украину. Ну он подписал, чтобы в Москве остаться", - рассказывает один из гражданских.

Ранее РБК-Украина сообщало, что российские срочники, которые подпишут контракты на прохождение службы, вероятно, отправят воевать против Украины в августе.

Напомним, в НАТО заявляли, что Россия ежедневно теряет до 1500 военных во время текущего наступления.

К тому же старший военный советник делегации Великобритании в ОБСЕ отметил, что РФ потеряла под Бахмутом до 30 тысяч солдат убитыми и ранеными.

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