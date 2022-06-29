Там було багато трупів. СБУ допитала моряка-рятувальника з крейсера "Москва"
Служба безпеки України допитала російського моряка, який проводив рятувальну операцію на крейсері "Москва" Чорноморського флоту РФ. Однак після невдалого порятунку військовий перейшов у піхоту в Донецьку область, після чого потрапив у полон до українських військових.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Служби безпеки України в Telegram.
"Там було багато трупів і, в основному, порятунок відбувалося дуже сумно. Корабель втратили, він потонув, його не змогли відбуксирувати ... Я надивився, що було на "Москві", і не хотів далі бачити, що посеред моря вмираєш. Це зовсім жахливо. І я відмовився", - розповів полонений.
Після цього він прийняв рішення "перекваліфікуватися" в піхотинця, щоб воювати в Україні. Через три тижні інструктори-вагнерівці допомогли йому "змінити профіль". І незабаром колишнього матроса відправили на розвідку у Волноваський район.
На першому ж бойовому завданні "розвідники" потрапили в засідку ЗСУ і вижити вдалося трьом з 30. Російські командири кинули поранених на поле бою. Медичну допомогу російський військовий отримав вже від українських бійців, які полонили його. Зараз він дає свідчення СБУ.
Нагадаємо, 13 квітня стало відомо, що українські військові завдали ракетного удару по Москві. Це саме той корабель, який брав участь у штурмі острова Зміїний і був посланий українським прикордонником.
Як інформували в ЗМІ, кількість екіпажу "Москви" становила від 416 до 680 осіб. Переважна більшість з яких, ймовірно, загинули.
За даними української розвідки, чиновники і спецслужби продовжують змушувати сім'ї російських моряків приховувати інформацію про загиблих на крейсері 27 членів екіпажу, серед яких 19 строковиків, досі вважаються "зниклими безвісти".
Додамо, що Міноборони РФ включило екіпаж затонулого крейсера до переліку "учасників спеціальної військової операції". При цьому участь самого корабля у війні все ще приховують.