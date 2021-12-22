ru ua
Чт, 23 грудня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Думки розділилися: українці дали оцінку поточному курсу гривні до долара

Новость на русском →
Україна, Середа 22 грудня 2021 16:55
Думки розділилися: українці дали оцінку поточному курсу гривні до долара Фото: українці стали менш оптимістичними по відношенню до національної валюти (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Думки українців щодо обґрунтованості поточного курсу гривні розділилися. Вважають його заниженим по відношенню до долара 28% опитаних, завищеним - 19% респондентів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані опитування Research & Branding Group.

Відповідним реаліям валютного ринку курс гривні вважають 22% опитаних. Втім, третина респондентів (31%) в даному питанні не змогли визначитися.

У порівнянні з минулим роком помітно зменшилася кількість тих, хто вважає курс гривні завищеним - на 8% зменшилася кількість тих, хто вважає переоціненість гривні значною і на 1% - незначною. Зате число тих, хто вважає гривню в різному ступені недооціненою, практично не змінилося. На 6% збільшилася кількість тих, хто вважає обґрунтованим поточний курс гривні.

Думки розділилися: українці дали оцінку поточному курсу гривні до долара

Опитування компанії Research & Branding Group проводилося з 14 по 25 жовтня 2021 року серед 1800 респондентів по всій Україні за винятком окупованих Росією територій. Максимальна похибка вибірки не перевищує 2,4%.

Нагадаємо, восени 2021 рік для зберігання грошових заощаджень найбільшою довірою українців користується долар США (40%). Вдвічі менше українці довіряють євро (19%). Національній валюті гривні довіряє кожен десятий житель України (10%).

Читайте РБК-Україна в Google News
Курс долара
NEWS
Чи загрожують Україні віялові відключення світла: відповідь Міненерго
Чи загрожують Україні віялові відключення світла: відповідь Міненерго
DAILY
Юрій Вітренко: Є ймовірність, що "Північний потік-2" не запуститься взагалі
Сергій Щербинаголовний редактор РБК-Україна Юрій Вітренко: Є ймовірність, що "Північний потік-2" не запуститься взагалі