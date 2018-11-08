"Мені дуже соромно": студентка-жертва секс-скандалу зробила несподіване зізнання

Фото: колаж РБК-Україна

"Я допускаю, що аккаунт був створений хакерами з Росії для дискредитації чиновників Національної поліції і Державного бюро розслідувань", - сказала студентка

Студентка КПІ Наталія Бурейко, яка нещодавно подала до прокуратури заяву про погрози і переслідування з боку співробітника Департаменту захисту Національної економіки поліції Олександра Варченка, заявила про те, що стала жертвою цинічній провокації та попросила вибачення. Про це вона у четвер, 8 листопада, повідомила на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

Вона розповіла, що написала публікацію про погрози з боку Варченка, не розібравшись у ситуації і не віддаючи собі звіт у своїх діях.

"Я хотіла захистити себе, але завдала своїми діями шкоди іншим людям. Я не мала на те реальних підстав і будь-якого морального права. Я не мала жодних підстав вважати, що мені погрожував саме Олександр Варченко, а не хтось інший", - йдеться у публікації.

Дівчина заявила, що стала "жертвою цинічній провокації" проти Олександра і його дружини.

"Я допускаю, що аккаунт був створений хакерами з Росії для дискредитації чиновників Національної поліції і Державного бюро розслідувань. Я приношу свої вибачення Олександру Варченку та членам його сім'ї", - написала Бурейко.

"Мені дуже соромно, що я стала жертвою шахраїв і мимоволі взяла участь у цієї брудної інформаційної кампанії", - розповіла вона.

Також вона звернулася до журналістів з проханням не турбувати її та її сім'ю, а також сім'ю Олександра Варченко і "залишити цю тему в спокої".

"Подальших коментарів не буде", - додала дівчина.

Скрін: Facebook-сторінка Наталії Бурейко

У коментарях до її повідомленням користувачі соцмережі досі діляться на тих, хто вважає всю цю історію правдивої або ж фейком:

"Ще в кінці "у випадку моєї раптової смерті, я ні в якому разі не звинувачую (перелік задіяних працівників ПП додається)" і було б ідеально";

"А хто ж тоді приїздив додому до ваших батьків і шукав вас?";

"Боже мій, а хто вам текст писав?";

Скрін: Facebook-сторінка Наталії Бурейко

"Малу тіндерістку, що шукає папіка, просто використовували, в її ж голову не могло прийти, що сторінка з якої їй пишуть підставна, а цей текст під диктовку, бо очорнила репутацію, все логічно. За то тепер її сім'я зганьблена, так як мала показала на всю країну, що шукає папіка ";

"Молодець, все правильно зробила";

"Скільки взяла грошей за провокацію? Конкретне палево. Але на нову косметику вистачить. Зате, такої ганьби отримала. Воно того варте?" ...

Скрін: Facebook-сторінка Наталії Бурейко

Блогер Клим Братківський описав ситуацію, що склалася, яка через резонанс набула вигляду драми, з точки зору як Бурейко, так і Варченка:

"Драматургія секс-скандалу в трьох актах. Акт перший. Дівчина - жертва, її переслідує впливовий посадовець. Акт другий. Дівчині загрожують. Дівчина звертається за допомогою до Прокуратури Києва. Акт третій. Дівчина зрозуміла, що на Тіндері фальшивий аккаунт секс-героя. дівчина просить прощення ", - написав блогер.

Скриншот поста (facebook.com/klimetin)

"А тепер розглянемо драматургію з боку секс-героя. Акт перший. Герой сховався. Акт другий. Герой покликав на допомогу друга Антона. Антон заявив, що це все неправда. Герой це підтвердив. Акт третій. Громадянська дружина героя заявила, що він цього не міг зробити, що це провокація, спрямована на її дискредитацію. Акт четвертий. Зітхнули після після вибачень дівчинки", - зазначив він.



Скриншот поста (facebook.com/klimetin)

Раніше повідомлялося, що гучний секс-скандал, пов'язаний зі звинуваченнями студентки Наталії Бурейко на адресу співробітника Нацполиции Олександра Варченко, обросла новими подробицями. Так, багато українців припустили, що сторінка, на якій був опублікований пост, є фейкової.

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Відео: РБК-Україна