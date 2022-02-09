Чорну діру вдалося виявити завдяки мікролінзуванню. Для цього їх знадобилося шість років дослідження за допомогою телескопу Hubble.

Ще у 2011 році вчені виявили зірку, яка здавалася яскравішою без видимої причини.

"Потрібно було два роки планування, а потім шість років спостережень за допомогою "Хаббла". Але було дуже приємно побачити неймовірні результати. Відразу стало ясно, що це чорна діра", - заявив провідний автор дослідження Кайлаш Саху.

Фото: у Чумацькому Шляху виявили першу блукаючу чорну діру (arxiv.org)

За словами вчених, збільшення яскравості було тривалим, а сам об'єкт не випромінював власного світла. Також дослідники визначили, що маса чорної діри становить 7 сонячним, а швидкість її руху майже 45 км/сек. Останнє, ймовірно, спричинене тим, що її підштовхнула наднова, відправивши мандрувати по галактиці.