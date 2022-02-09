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У Чумацькому Шляху виявили першу блукаючу чорну діру

Автор: Сергій Пишкін

Астрономи виявили блукаючу чорну діру в галактиці Чумацький Шлях. Вона розташована на відстані 5150 світлових років від Землі.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на результати дослідження вчених.

Чорну діру вдалося виявити завдяки мікролінзуванню. Для цього їх знадобилося шість років дослідження за допомогою телескопу Hubble.

Ще у 2011 році вчені виявили зірку, яка здавалася яскравішою без видимої причини.

"Потрібно було два роки планування, а потім шість років спостережень за допомогою "Хаббла". Але було дуже приємно побачити неймовірні результати. Відразу стало ясно, що це чорна діра", - заявив провідний автор дослідження Кайлаш Саху.

Фото: у Чумацькому Шляху виявили першу блукаючу чорну діру (arxiv.org)

За словами вчених, збільшення яскравості було тривалим, а сам об'єкт не випромінював власного світла. Також дослідники визначили, що маса чорної діри становить 7 сонячним, а швидкість її руху майже 45 км/сек. Останнє, ймовірно, спричинене тим, що її підштовхнула наднова, відправивши мандрувати по галактиці.

Нагадаємо, РБК-Україна також писало й про те, що до Землі наближається астероїд розміром з футбольне поле.

Також нещодавно вчені виявили й другий троянський астероїд, що рухається біля орбіти нашої планети.

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