Немовля за 70 тисяч доларів: у Києві викрили схему продажу новонароджених за кордон

В Києві викрили схему торгівлі немовлятами. "Вартість" однієї дитини встановили у розмірі 70 тисяч доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу Нацполіції Ігоря Клименка у Facebook .

Факт незаконної торгівлі новонародженими, замасковану під сурогатне материнство, викрили в одній зі спеціалізованих клінік Києва. Оперативники документували його більше двох років.

Організатором був керівник клініки, якому знаходили клієнтів іноземці. Для того, щоб отримати дитину, "замовник" мусив оплатити близько 70 тисяч доларів та укласти фіктивний шлюб з українкою. Потім псевдо подружжя замовляло послугу сурогатного материнства.

Надалі від дітей "матері" відмовлялися і батьки вивозили їх в одну із республік Східної Азії.

"Нам вдалося в процесі документування вилучити трьох новонароджених та передати їх соцслужбам. Але ще щонайменше 13 діток були продані та вивезені з України", - повідомив Клименко.