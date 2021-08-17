ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Младенец за 70 тысяч долларов: в Киеве разоблачили схему продажи новорожденных за границу

Новина українською →
Вторник 17 августа 2021 10:25
Младенец за 70 тысяч долларов: в Киеве разоблачили схему продажи новорожденных за границу Фото: в Киеве полиция разоблачила схему продажи детей за границу (Getty Images)
Автор: Инна Собора

В Киеве разоблачили схему торговли младенцами. "Стоимость" одного ребенка установили в размере 70 тысяч долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Нацполиции Игоря Клименко в Facebook.

Факт незаконной торговли новорожденными, замаскированный под суррогатное материнство, разоблачили в одной из специализированных клиник Киева. Оперативники документировали его более двух лет.

Организатором был руководитель клиники, которому находили клиентов иностранцы. Для того, чтобы получить ребенка, "заказчик" должен был оплатить около 70 тысяч долларов и заключить фиктивный брак с украинкой. Затем псевдо супруги заказывали услугу суррогатного материнства.

В дальнейшем от детей "матери" отказывались и родители вывозили их в одну из республик Восточной Азии.

"Нам удалось в процессе документирования изъять трех новорожденных и передать их соцслужбам. Но еще по меньшей мере 13 детей были проданы и вывезены из Украины", - сообщил Клименко.

Читайте РБК-Украина в Google News
Торговля людьми
NEWS
Офис президента обжаловал "восстановление" Тупицкого
Офис президента обжаловал "восстановление" Тупицкого
DAILY
Казус Тупицкого. Почему суды отменяют решения Зеленского и чем это грозит
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина Казус Тупицкого. Почему суды отменяют решения Зеленского и чем это грозит