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На МКС відправлять дослідницькі проекти українських школярів

Автор: Дмитрий Кузнецов

На Міжнародну космічну станцію у 2022 році відправлять два дослідницьких проєкти українських школярів. Зараз проходить їх відбір.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю "Радіо Свобода" посла України в США Оксани Маркарової.

"У 2022 році, ми оголосимо дату, на МКС відправлять два дослідницьких проєкти українських шкіл. Зараз якраз проходить відбір цих проєктів", - сказала Маркарова.

За її словами, зараз в Україні розглядають шість дослідницьких проєктів школярів. З них остаточно виберуть два і ці експерименти проведуть американські астронавти на МКС.

Нагадавши, США продовжили роботу МКС до 2030 року.

Як РБК-Україна повідомляло, наприкінці листопада 2021 року NASA довелося перенести вихід астронавтів у відкритий космос через ризик зіткнення зі сміттям.

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