На МКС відправлять дослідницькі проекти українських школярів

На Міжнародну космічну станцію у 2022 році відправлять два дослідницьких проєкти українських школярів. Зараз проходить їх відбір.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю "Радіо Свобода" посла України в США Оксани Маркарової .

"У 2022 році, ми оголосимо дату, на МКС відправлять два дослідницьких проєкти українських шкіл. Зараз якраз проходить відбір цих проєктів", - сказала Маркарова.

За її словами, зараз в Україні розглядають шість дослідницьких проєктів школярів. З них остаточно виберуть два і ці експерименти проведуть американські астронавти на МКС.