Международный суд ООН рассмотрит возражения России по делу о геноциде в Украине

Согласно иску, Украина пытается доказать, что Россия нарушила Конвенцию 1948 года, поскольку Москва оправдывает свое вторжение тем, что якобы предотвращает "геноцид" россиян со стороны Киева.

Россия требует прекращения дела и возражает против юрисдикции Международного суда ООН. Слушания, которые продлятся до 27 сентября, не будут рассматривать дело по существу, а сосредоточатся на юридических аргументах относительно юрисдикции.

Украина уже преодолела одно препятствие: в марте прошлого года суд вынес предварительное решение в ее пользу. На основании этого решения суд обязал Россию немедленно прекратить военные действия на территории Украины.

В ходе слушаний суд также заслушает представителей 32 других государств, которые поддержат доводы Украины о том, что суд обладает юрисдикцией для продвижения дела.

Конвенция ООН о геноциде 1948 года определяет геноцид как преступления, совершенные "с намерением уничтожить полностью или частично какую-либо национальную, этническую, расовую или религиозную группу как таковую".

В ООН не видят геноцид украинцев

Недавно глава Независимой международной комиссии ООН по расследованию нарушений в Украине Эрик Месе заявил, что организация все еще не пришла к выводу, что в Украине происходит геноцид.

По его словам, комиссия не имеет достаточных доказательств, которые бы соответствовали юридической квалификации Конвенции о геноциде.

Вместе с тем специальный докладчик ООН по вопросам пыток Элис Джилл Эдвардс заявила о том, что пытки российских силовиков в отношении украинцев является частью политики Кремля.

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