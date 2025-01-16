В Международный реестр убытков можно подавать заявления людям, которые потеряли близкого человека: подробности

В Международном реестре убытков открыли еще одну категорию заявлений. Отныне, кроме категории А3.1 - заявлений о компенсации за разрушенное и поврежденное жилье, украинцы могут подаваться и в категории А2.1 - заявлений о компенсации душевных страданий из-за смерти близкого члена семьи.

Эта опция доступна для родителей умершего, его партнера и детей в законном браке или в гражданском партнерстве. Впрочем, в этой категории речь идет исключительно о моральном ущербе - заявления, связанные, в частности, с материальными последствиями смерти близкого члена семьи можно будет подать в другой категории, запуск которой еще готовят. В то же время, пока речь идет исключительно о начале приема заявлений, а размеры выплат будут устанавливать в будущем.

По ее словам, с сегодняшнего дня украинцы, которые из-за войны потеряли близкого родственника могут подавать заявления о компенсации за моральный ущерб в Международный реестр убытков (Register of Damage for Ukraine - RD4U). Речь идет об открытии категории заявлений А2.1. Это уже вторая открытая категория заявлений, которые могут подавать украинцы. Первой стала А3.1 - заявлений о компенсации за разрушенное и поврежденное жилье.

В то же время, Шуляк отметила, что категория A2.1 - убытки, связанные с душевной болью и страданиями, вызванными смертью близкого члена семьи, относится к группе заявлений о моральном ущербе. Соответственно, заявления, связанные с материальными последствиями смерти близкого члена семьи, такими как потеря дохода или поддержки, будут подаваться в других соответствующих категориях.

Например, если речь идет о потере дохода или поддержки, заявление следует будет подавать в категории А3.7. Сейчас она в разработке, как и другие категории реестра - всего их предусмотрено 45, и для каждой категории будут разные правила верификации и требования к документам - соответствующие формы. Уже готовы 13 из них, а все 45 категорий хотят запустить до середины 2025 года.

По словам Шуляк, пока что заявления подаются в RD4U в электронном виде исключительно через веб-портал "Дія". В дальнейшем рассчитывают запустить возможность подаваться и через приложение "Дія".

При этом Шуляк подчеркнула - успешная подача заявления не означает положительное решение по нему. Сейчас в Международном реестре убытков только принимают решение о том, подлежит ли ваше заявление внесению в Реестр или нет. А его фактическое рассмотрение и присуждение какой-либо компенсации и определение ее размера вообще будет осуществляться компенсационным механизмом, которого еще нет - его будут создавать в будущем.

"Алгоритм расчета выплат появится не раньше 2026 года, когда начнет работать следующая составляющая системы - Компенсационная комиссия. Первые решения по определению размера ожидают с 2027 года. А старт первых выплат будет зависеть от того, как будет наполняться Компенсационный фонд, который станет третьей составляющей системы", - пояснила Шуляк.

Какие документы нужно подавать в заявлении категории A2.1

По словам Елены Шуляк, для этой категории заявлений нужен значительный пакет документов - заявитель должен предоставить как можно больше информации о событии, повлекшем смерть, включая дату смерти в случае, если она известна, место, где была вызвана смерть, а также описание события, повлекшего смерть. Также заявитель должен предоставить любую имеющуюся у вас документацию, например, свидетельство о смерти, документы уголовного производства или другие доказательства, касающиеся события, повлекшего смерть.

"В то же время, вы не обязаны предоставлять собственную или экспертную оценку вашей душевной боли и страданий, или любые другие доказательства этого", - пояснила Шуляк.

Она также отметила, что подавать заявления во вторую категорию убытков Международного реестра могут близкие члены семьи погибшего, но далеко не все. Сейчас речь идет о:

Один из родителей умершего, включая отчимов, мачех или усыновителей;

Партнером умершего лица в законном браке или гражданском партнерстве;

Ребенком умершего лица, включая усыновленных детей, пасынков или падчериц, даже если речь идет о детях от гражданского партнера.

"Вы можете считаться гражданским партнером, если на момент смерти близкого человека вы поддерживали длительные близкие отношения с умершим лицом, проживали и вели совместное хозяйство с умершим лицом, имели общие основные расходы с умершим лицом, оказывали и получали помощь от умершего лица и т.д.", - пояснила Шуляк и добавила, что в отношении законных браков некоторая информация будет взята из различных существующих электронных источников, в том числе из украинского Государственного реестра актов гражданского состояния граждан.

В целом, по ее словам, для подтверждения существования гражданского партнерства принимаются следующие виды доказательств:

Решения суда;

Завещания и свидетельства о праве на наследство;

Документы о совместном проживании;

Совместные банковские счета, совместные выписки по кредитным картам, контракты, банковские гарантии, доказательства совместных расходов;

Корреспонденция, адресованная обоим лицам на один адрес (письма, посылки или официальные документы);

Совместные учетные записи в социальных сетях, совместные фотографии, обновления статусов или онлайн-взаимодействие;

Фотографии и видеозаписи;

Медицинские и страховые записи с перечнем контактов на случай чрезвычайных ситуаций, бенефициаров или иждивенцев;

Документы, подтверждающие право на получение пенсии или пособия в связи с потерей кормильца.

По словам Елены Шуляк, впоследствии откроют и другие категории заявлений, в частности, связанные с нарушением личной неприкосновенности, потерей имущества, дохода или средств к существованию, убытками бизнеса и другими экономическими потерями, потерей доступа к государственным услугам, потерей исторического, культурного и религиозного наследия, вредом, причиненным окружающей среде и природным ресурсам, разминированием и очисткой от неразорвавшихся боеприпасов.