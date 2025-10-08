Международный экономический форум состоится в Киеве: что известно

Тема нынешнего форума - "Ukraine 2.0: The Power of People", она отражает ключевую идею: восстановление и модернизация Украины в условиях войны и глобальной турбулентности зависят от конкретных решений и действий людей - в бизнесе, государстве, образовании и на производстве.

Форум соберет 1000+ лидеров украинского и международного бизнеса, представителей правительства, инвесторов и мировых экспертов, чтобы дать практические ответы: как привлекать инвестиции, масштабировать производство, интегрироваться в глобальные цепи, строить энергетическую устойчивость и сохранять конкурентоспособность в условиях войны и глобальных изменений.

В программе Форума 15 панельных дискуссий, в которых примут участие 100+ спикеров.

В частности, среди дискуссий Форума:

Глобальные изменения, локальные решения - об экономике в мире трансформаций;

Make Ukraine Industrial Again - как превратить промышленность в драйвер роста;

In People We Trust - где взять квалифицированные кадры и как преодолевать социальные вызовы;

- где взять квалифицированные кадры и как преодолевать социальные вызовы; Будущее будет светлым - об энергетической устойчивости;

- об энергетической устойчивости; Борьба Украины за будущее в условиях мирового хаоса - о месте Украины в новой мировой конфигурации;

"Украина переживает затяжной конфликт и значительное экономическое давление. Но мир тоже стремительно меняется: технологическая революция, новая гонка вооружений, энергетический переход, демографические изменения. Возвращение к 2022 году невозможно - перед нами другая реальность и новые возможности. Поэтому на КМЭФ мы будем искать ответы на ряд вопросов: какой станет Украина завтра, как будут развиваться ее экономика, промышленность и энергетика. И главное - какие люди будут строить и жить в этой новой Украине", - отмечает Юрий Пивоваров, CEO КМЭФ.

Среди спикеров форума

Представители международного сообщества

Джордж Фридман, Основатель и глава аналитического центра Geopolitical Futures (онлайн);

Основатель и глава аналитического центра Geopolitical Futures (онлайн); Вячеслав Домбровскис, Министр экономики и энергетики Латвии (2014), Министр образования и науки Латвии (2013-2014);

Министр экономики и энергетики Латвии (2014), Министр образования и науки Латвии (2013-2014); Эдвард Мермельштейн, Комиссар по международным делам города Нью-Йорк (2022-2025);

Комиссар по международным делам города Нью-Йорк (2022-2025); Топи Паананен, Генеральный директор Peikko Group;

Генеральный директор Peikko Group; Адам Сикорский, Президент правления UNIMOT S.A.;

Президент правления UNIMOT S.A.; Теймур Тагиев, Руководитель аппарата NEQSOL Holding.

Лидеры бизнеса и топ-менеджеры:

Максим Тимченко, Генеральный директор ДТЭК;

Генеральный директор ДТЭК; Василий Даниляк, СЕО группы компаний ОККО;

СЕО группы компаний ОККО; Зоя Литвин, основательница общественного союза "Освитория" и руководительница GovTech-центра GGTC Kyiv от WEF и МинЦифры;

основательница общественного союза "Освитория" и руководительница GovTech-центра GGTC Kyiv от WEF и МинЦифры; Елена Вовк, совладелица биотехнологической компании Enzym Group и петфуд-производителя Kormotech;

совладелица биотехнологической компании Enzym Group и петфуд-производителя Kormotech; Вячеслав Климов, Совладелец компании Новая почта и группы компаний NOVA;

Совладелец компании Новая почта и группы компаний NOVA; Игорь Лиски, Основатель инвестиционной компании EFI Group.

"Самая большая сила и драйвер страны - это люди. Те, кто защищают, восстанавливают, создают, принимают политические решения, учат детей, инвестируют в предпринимательство, культуру и новые технологии, ежедневно развиваются сами и выбирают развивать Украину, несмотря на вызовы времени. КМЭФ 2025 - пространство для решений и партнерств, которые будут определять, в какой стране мы будем жить завтра", - отмечает Василий Хмельницкий, Инициатор КМЭФ, основатель холдинга UFuture.

К дискуссионным панелям также присоединятся участники из государственного сектора - представители Кабинета Министров, Офиса Президента Украины и Верховной Рады.

В этом году оргкомитет направит часть средств от продажи билетов на поддержку БФ "Соборная Украина", который помогает семьям защитников, погибших на войне. Все желающие могут сделать дополнительные пожертвования фонду по ссылке.

Киевский международный экономический форум - ведущая платформа, объединяющая представителей международного и украинского бизнеса, власти и общества для обсуждения ключевых экономических вопросов и глобальных трендов.

Титульные партнеры: Mastercard, AEQUO, UFuture, Work.ua.

Партнеры: Sense Bank, EFI Group, umgi, МХП, ПУМБ, ДТЭК, ПриватБанк, NEQSOL Holding, Biopharma, ИНТЕРПАЙП, Biosphere Corporation, Ajax Systems, CEO Club Ukraine, Эпицентр, OKKO, Done, Метинвест, Kyivstar, Balex, GORO Development.

Программный партнер: ACC (Американская торговая палата в Украине).

Бизнес-эксперт: Forbes Ukraine

Титульные медиапартнеры: 1+1 media, Starlight Media.

Медиапартнеры: Kyiv Post, LIGA.net, The Kyiv Independent, ФОКУС, Твоє Місто, РБК-Украина, Mind.ua, Delo.ua, УкрИнвестКлаб, Интерфакс-Украина, TAVR Media, Huxley, finance.ua, Минфин.

