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Международные резервы Украины выросли до 40 млрд долларов: НБУ назвал источники

Фото: Международные резервы Украины в ноябре выросли до 40 млрд долларов (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Международные резервы Украины выросли за ноябрь на 9,2% (на 3,347 млрд долларов) до 39,925 млрд долларов. Резервы выросли после сокращения в течение двух месяцев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные НБУ.

В то же время, по сравнению с началом года резервы сократились на 1,4% (на 583 млн долларов).

Резервы в ноябре

Как отметили в пресс-службе НБУ, динамика обусловлена, с одной стороны, значительными объемами поступлений от международных партнеров, а с другой – уменьшением объемов чистой продажи валюты НБУ на валютном рынке.

На валютные счета правительства в НБУ поступило 6,678 млрд долларов. Из этой суммы:

  • 4,788 млрд долларов – от Всемирного банка (помощь США)
  • 1,350 млрд долларов от Соединенных Штатов;
  • 235,0 млн долларов – от Японии;
  • 191,9 млн долларов – от размещения валютных ОВГЗ;
  • 99,9 млн долларов – от Южной Кореи;
  • 12,9 млн долларов – от других партнеров.

За обслуживание и погашение государственного долга в иностранной валюте выплачено 433,8 млн долларов. Кроме того, Украина уплатила Международному валютному фонду 263,8 млн долларов.

Национальный банк продал на межбанке в ноябре 2,708 млрд долларов, что на 21% меньше, чем в октябре.

 

Напомним, НБУ в октябре улучшил прогноз по международным резервам Украины в 2024 году до 43,6 млрд долларов.

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Национальный банк Украины