Международные резервы Украины выросли до 40 млрд долларов: НБУ назвал источники

Международные резервы Украины выросли за ноябрь на 9,2% (на 3,347 млрд долларов) до 39,925 млрд долларов. Резервы выросли после сокращения в течение двух месяцев.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные НБУ.
В то же время, по сравнению с началом года резервы сократились на 1,4% (на 583 млн долларов).
Как отметили в пресс-службе НБУ, динамика обусловлена, с одной стороны, значительными объемами поступлений от международных партнеров, а с другой – уменьшением объемов чистой продажи валюты НБУ на валютном рынке.
На валютные счета правительства в НБУ поступило 6,678 млрд долларов. Из этой суммы:
За обслуживание и погашение государственного долга в иностранной валюте выплачено 433,8 млн долларов. Кроме того, Украина уплатила Международному валютному фонду 263,8 млн долларов.
Национальный банк продал на межбанке в ноябре 2,708 млрд долларов, что на 21% меньше, чем в октябре.
Напомним, НБУ в октябре улучшил прогноз по международным резервам Украины в 2024 году до 43,6 млрд долларов.