Международные резервы Украины возобновили рост после падения в мае: главные причины

Как пояснили в Нацбанке, главной причиной роста стало значительное поступление международной финансовой помощи. В июне Украина получила более 15 млрд долларов, значительная часть которых была направлена на пополнение международных резервов.

Это позволило компенсировать валютные интервенции НБУ и другие выплаты в иностранной валюте.

В регуляторе отметили, что существенные объемы международной поддержки позволили не только профинансировать потребности государственного бюджета, но и сформировать запас валютных средств для обеспечения будущих расходов.

Несмотря на значительные расходы государства, нынешний уровень резервов по оценке НБУ остается достаточным для поддержания устойчивости валютного рынка и выполнения международных обязательств страны.

Структура международных резервов в разрезе инструментов (Данные и инфографика НБУ)