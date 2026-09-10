Международная NEQSOL Holding готовит 70 млн долларов инвестиций в UMCC в Украине

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Покупка новых активов NEQSOL Holding рассматривает возможность участия в приватизации Демуринского ГОКа для расширения ресурсной базы, если произойдет отмена экспортного контроля рутилового и цирконового концентратов.

NEQSOL Holding рассматривает возможность участия в приватизации Демуринского ГОКа для расширения ресурсной базы, если произойдет отмена экспортного контроля рутилового и цирконового концентратов. 70 млн долларов на развитие UMCC: первая часть инвестпрограммы согласована на 2 года, но ее старт также привязан к регуляторным изменениям.

первая часть инвестпрограммы согласована на 2 года, но ее старт также привязан к регуляторным изменениям. Ущерб от бюрократии: существующий порядок получения разрешений на экспорт рутила и циркона стоил компании 35 млн долларов выручки.

существующий порядок получения разрешений на экспорт рутила и циркона стоил компании 35 млн долларов выручки. Безубыточность до 2028 года: выход на положительные показатели возможен только при стабильных и предполагаемых правилах со стороны государства.

По словам Ришада Алиева, холдинг последовательно заявляет о намерении продолжать инвестирование и увеличивать свое присутствие в Украине и сейчас рассматривает все возможности для расширения ресурсной базы титанового сырья.

Что касается Демуринского ГОКа, то, по словам Алиева, этот актив "всегда в повестке дня" и компании интересен. Однако финального решения по участию в его приватизационном аукционе пока нет.

Планы инвестиций в развитие

Подтверждена первая часть инвестиционной программы развития UMCC Titanium (ранее – ОГХК, Объединенная горно-химическая компания). Ее реализация начнется при условии снятия экспортного контроля рутилового и цирконового концентратов.

В частности, наблюдательный совет согласовал 70 млн долларов инвестиций на следующие два года. Компания готовится начать ее выполнение в ближайшее время.

По словам представителей компании, разработанная программа позволяет вывести UMCC на безубыточность к 2028 году, но только при условии снятия ограничений экспортного контроля.

Три условия для масштабирования

Ришад Алиев подчеркнул, что окончательное решение по расширению бизнеса, в частности, по Демуринскому ГОКу, зависит не только от решения вопроса экспортного контроля, но и от ряда других факторов: рисков близости к линии фронта, логистики и стоимости электроэнергии.

Первая и основная проблема – ограничение на экспорт рутилового и цирконового концентратов, формирующих около 50% валовой стоимости продукции компании. Существующий порядок и длина сроков получения разрешений на экспорт не позволяют компании эффективно конкурировать на рынках ЕС и США, что уже привело к потере около 35 млн долларов валютной выручки.

Вторая проблема – логистическая. Продукция Вольногорского ГОКа экспортируется в США морским путем. Однако из-за постоянных обстрелов порт Одессы фактически не работает. Компания разрабатывает альтернативный маршрут через железную дорогу в порты Румынии или Польши. Однако он существенно дороже: затраты на логистику уже достигают миллионов долларов в год, а подорожание перевозки вдвое способно свести маржинальность бизнеса к нулю.

Третья проблема – дефицит кадров. Из около 4000 работников предприятия более 600 мобилизованы в Вооруженные силы.

Представители компании рассказали о несовершенстве действующей системы бронирования: незабронированных сотрудников мобилизуют, после чего компания по закону обязана сокращать забронированное количество.

Из-за нехватки персонала, например, не может полноценно работать роторный экскаватор в Вольногорске, нуждающийся в девяти операторах, а в наличии есть только трое. Начальник карьера вынужден одновременно выполнять обязанности сепараторщика, сварщика и заниматься ремонтом оборудования.

Приватизация в титановой отрасли

В состав компании UMCC Titanium, ранее называвшейся ОГХК, интегрированы два горно-обогатительных комплекса: Вольногорский и Иршанский. Они снабжают концентраты ильменита, рутила и циркона клиентам в аэрокосмической, химической и промышленной отраслях по всему миру.

В июне 2025 года после завершения процесса приватизации компания вошла в состав международной группы компаний NEQSOL Holding со штаб-квартирой в Амстердаме. Ее основателем и владельцем 100% является азербайджанский бизнесмен и меценат Насиб Гасанов.

Демуринский ГОК – предприятие по добыче и обогащению титано-циркониевых руд на Волчанском месторождении в Днепропетровской области. Ранее комбинат принадлежал подсанкционному российскому олигарху Михаилу Шелкову. В феврале 2023 года его конфисковали в собственность государства и передали в управление Фонда государственного имущества Украины. Объект внесен в программу Большой приватизации и готовится к аукциону на 20 октября.