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Международная федерация стрельбы из лука оценила вероятность возвращения РФ в соревнования

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Лозанна, Пятница 28 июля 2023 11:54
Международная федерация стрельбы из лука оценила вероятность возвращения РФ в соревнования Фото: Чемпионат мира по стрельбе из лука состоится без России и Беларуси (facebook.com/WorldArchery)
Автор: Антон Федорцив

Конгресс Международной федерации стрельбы из лука (World Archery) на конгрессе рассмотрел возвращение белорусских и российских спортсменов в нейтральном статусе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт организации.

Функционеры назвали маловероятным возвращение лучников Беларуси и РФ на международную арену в 2023 году. Бан на их участие в соревнованиях был введен в прошлом году после полномасштабного вторжения в Украину.

После рекомендаций МОК по возвращению россиян и белорусов в международный спорт исполком World Archery в мае предварительно одобрил снятие ограничений. Впрочем, тогда же профильная федерация определила пять пунктов соответствия нейтральному статусу. РФ и Беларусь получили письма с описанием условий, но до сих пор не дали согласие с правилами.

"Если мы говорим о нейтральном индивидуальном спортсмене из России или Беларуси, мы должны быть на пятом этапе проверки, а мы достаточно далеки от этого. Такая ситуация на данный момент, и вы, возможно, лучше меня знаете календарь и все международные события, запланированные на 2023 год", – заявил вице-президент организации Йорг Брокамп.

В этом году ведущие лучники планеты сразятся на чемпионате мира в Берлине и Кубке мира в Париже. Первые соревнования стартуют 31 июля, а вторые – 15 августа. Впрочем, регистрация участников давно завершилась, так что россиян и белорусов в борьбе за награды не будет.

К слову, ранее собрали реакции на дисквалификацию Харлан на ЧМ-2023 по фехтованию.

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