Международная федерация хоккея продолжила отстранение РФ и Беларуси от соревнований

В среду, 22 марта, отстранение сборных России и Беларуси по хоккею с шайбой на сезон-2023/24 было продолжено.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт ИИХФ.
"Сегодня на своем очередном заседании Совет рассмотрел текущие риски безопасности, связанные с повторным включением национальных и клубных сборных России и Беларуси в соревнования ИИХФ", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на основании детальной оценки рисков, проведенной известной компанией, Совет определил, что повторное включение сборных России и Беларуси в соревнования ИИХФ пока опасно.
"Таким образом, ИИХФ перенесет чемпионат мира 2023/2024 без сборных России и Беларуси", - добавили в федерации.
Напомним, что Международная федерация хоккея с шайбой (IIHF) отстранила сборные России и Беларуси от участия в матчах еще 28 февраля 2022 года.
В июле белорусские и российские клубы и сборные оставили за бортом международных соревнований на неопределенный срок по решению Международной федерации хоккея с шайбой.
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