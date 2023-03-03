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Международная федерация гимнастики продлила санкции для спортсменов РФ и Беларуси

Фото: российские гимнасты на соревнованиях (flickr.com/ciamabue)
Автор: Елена Черкасец

Международная федерация гимнастики (FIG) продлила запрет на участие в своих соревнованиях спортсменам и чиновникам из России и Беларуси.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу FIG.

Пресс-служба FIG указала на то, что, "к сожалению, начавшийся более года назад конфликт в Украине до сих пор продолжается".

"Учитывая исключительные обстоятельства, связанные с этим конфликтом, Исполнительный комитет FIG решил на основе новой статьи 13.3 Устава FIG, действующей с 1 января 2023 года, подтвердить меры, принятые 26 февраля 2022 года и 4 марта 2022 года, в частности меру, согласно с которым российские и белорусские спортсмены и официальные лица, включая судей, не имеют права участвовать в соревнованиях FIG или соревнованиях, санкционированных FIG, до последующего сообщения", - говорится в заявлении Федерации.

Эти меры вступают в силу немедленно и заменяют все меры, принятые ранее Исполнительным комитетом FIG. Федерация добавляет, что продолжит мониторить "общую ситуацию" и может изменить решение в зависимости от обстоятельств.

Россия и ее союзник Беларусь, позволившая использовать свою территорию как площадку для российских войск, были отстранены от участия в большинстве соревнований по олимпийским видам спорта после начала полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года. Некоторые международные спортивные организации также ввели ограничения в отношении российских и белорусских спортсменов.

Напомним, Международная федерация по гимнастике (FIG) отстранила Россию и Беларусь от соревнований на неопределенный срок из-за вторжения в Украину. С 7 марта 2022 года в соревнованиях не смогут участвовать спортсмены и официальные лица, включая судей, из этих стран.

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