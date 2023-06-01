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Международная федерация фехтования придумала подлый план ради отбора россиян на Олимпиаду

Фото: Российские фехтовальщики попытаются попасть на Олимпийские игры (facebook.com/fie.org)
Автор: Антон Федорцив

Отдельный турнир для определения обладателей олимпийских лицензий на Игры 2024 года решила провести Европейская конфедерация фехтования. В свою очередь Европейские игры-2023 лишили статуса индивидуального континентального первенства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт организации.

Европейские фехтовальные функционеры совместно с Международной федерацией фехтования нашли "выход" для допуска российских спортсменов к борьбе за путевки на Олимпийские игры. Для этого проведут "отдельное" индивидуальное Евро.

Сначала чемпионат Европы должны были провести в рамках Европейских игр. Впрочем, из-за последовательной позиции польских организаторов, отказавшихся допустить спортсменов из РФ и Беларуси, функционеры пошли на турнирные махинации. Соревнования в Кракове лишили статуса европейского первенства в одиночной сетке.

16-18 июня в болгарском Пловдиве проведут параллельные соревнования. Там, в отличие от Европейских игр, фехтовальщикам будут начислять рейтинговые очки, влияющие на распределение олимпийских квот. Тем временем в Польше зачетные баллы смогут заработать только сборные.

Ранее Международная федерация фехтования запретила возвращение олимпийских чемпионок из РФ, связав их с режимом страны-агрессора. Предыдущее решение о возвращении россиян и белорусов к соревнованиям привело к серии бойкотов европейскими ассоциациями.

К слову, ранее НОК Украины утвердил поименный список спортсменов на Европейские игры-2023.

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