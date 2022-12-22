Международная помощь Украине с начала войны превысила 1 триллион гривен

"По состоянию на сегодняшний день с начала полномасштабной войны (24 февраля - 21 декабря) Украина привлекла более 1 триллиона внешнего финансирования бюджета: кредитов и грантов. Точная сумма 1 032 млрд гривен", - написал он.

Напомним, общая сумма расходов государственного бюджета Украины на 2022 год установлена в сумме 3,037 триллиона гривен, доходов - 1,553 триллиона гривен. Дефицит покрывается за счет "печати" гривны Национальным банком (330 млрд гривен), заимствований и невозвратных грантов.

По данным Минфина, на начало декабря Украина получила от международных партнеров 27,2 млрд долларов помощи. После этого в госбюджет поступили гранты в размере 2 млрд долларов от США, предоставленные через Целевой фонд Всемирного банка. Также Украина получила от Канады 500 млн канадских долларов (367 млн долларов США).