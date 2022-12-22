RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Международная помощь Украине с начала войны превысила 1 триллион гривен

Фото: Украина получила от международных партнеров более 1 триллиона гривен (bank.gov.ua)
Автор: Александр Белоус

С начала войны финансирование дефицита государственного бюджета Украины за счет внешних источников превысило 1 триллион гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на члена Комитета Верховной рады по вопросам финансов налоговой и таможенной политики Ярослава Железняка в Telegram.

"По состоянию на сегодняшний день с начала полномасштабной войны (24 февраля - 21 декабря) Украина привлекла более 1 триллиона внешнего финансирования бюджета: кредитов и грантов. Точная сумма 1 032 млрд гривен", - написал он.

Напомним, общая сумма расходов государственного бюджета Украины на 2022 год установлена в сумме 3,037 триллиона гривен, доходов - 1,553 триллиона гривен. Дефицит покрывается за счет "печати" гривны Национальным банком (330 млрд гривен), заимствований и невозвратных грантов.

По данным Минфина, на начало декабря Украина получила от международных партнеров 27,2 млрд долларов помощи. После этого в госбюджет поступили гранты в размере 2 млрд долларов от США, предоставленные через Целевой фонд Всемирного банка. Также Украина получила от Канады 500 млн канадских долларов (367 млн долларов США).

Отметим, средний курс гривны по отношению к доллару с начала 2022 года составил 32,34 гривны к доллару.

Читайте РБК-Украина в Google News
ГосбюджетНациональный банк Украины