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Международная помощь сократится в последующие годы: чем это грозит Украине

Фото: международная помощь Украине упадет до 37,9 млрд долларов (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Прогноз НБУ предполагает сохранение значительной внешней финансовой поддержки, однако сохраняются риски, связанные с достаточностью объемов помощи и ритмичностью их поступления, особенно в последующие годы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Инфляционный отчет " Национального банка Украины (апрель 2024 года).

Ожидается привлечение международного финансирования в размере 37,9 млрд долларов в 2024 году, 25,1 млрд долларов в 2025 году и 12,6 млрд долларов в 2026 году.

"Хотя риск снижения финансирования в 2024 году значительно ослаб, он остается значительным в следующих годах. В случае задержки поступлений внешней помощи будет усиливаться риск возобновления эмиссионного финансирования бюджета со стороны НБУ на фоне ограниченной емкости внутреннего финансового рынка", - говорится в обзоре.

По данным НБУ, меньшие объемы международной помощи дополнительно приведут к сокращению международных резервов, что ослабит внешнюю устойчивость государства. При таком сценарии курсовые и инфляционные ожидания будут ухудшаться, а НБУ будет проводить более жесткую монетарную политику, чем в базовом сценарии.

Помощь Украине

Напомним, в 2023 году Украина получила 42,5 млрд долларов международной помощи в виде грантов и кредитов.

Как отметил глава НБУ Андрей Пышный, Украина может рассчитывать на 38 млрд долларов внешней бюджетной помощи в текущем году. Поэтому НБУ улучшил прогноз относительно уровня международных резервов на конец 2024 года до 43,4 млрд долларов. Еще в начале года НБУ ожидал 40,4 млрд. долларов.

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Национальный банк Украины