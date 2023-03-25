Международная антиядерная кампания осудила решение Путина по оружию в Беларуси

Сегодня, 25 марта, международная кампания по запрету ядерного оружия (ICAN) осудила заявление российского диктатора Владимира Путина о размещении вооружений в Беларуси.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.
ICAN.
По их словам, Путин оправдывает эту опасную эскалацию, ссылаясь на десятилетия ядерного обмена НАТО.
Путин якобы по просьбе Лукашенко решил разместить ядерное оружие в Беларуси.
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