В междисциплинарном дентальном центре им. Опанасюка назвали наиболее популярные стоматологические услуги у украинцев

В последнее время у пациентов в приоритете профилактика стоматологических заболеваний. Популярными также являются направления эстетической стоматологии и гнатологии.

"Эти два направления неразрывно связаны между собой: высокого уровня эстетики улыбки можно достичь только через комплексный подход - работу с мышцами, суставами, осанкой, а также обеспечение здоровья зубов и десен. Чтобы результат был действительно качественным, редко достаточно просто "поставить виниры" - сначала необходимо восстановить здоровье ротовой полости. А чтобы виниры прослужили долго, нужно выстроить правильный прикус, поработать с мышцами и даже, что для многих является неожиданностью, с осанкой", - отметила Опанасюк.

Она также добавила, что еще одним трендом сегодня является концепция "свои зубы, только лучше", поэтому отбеливание зубов остается одной из самых востребованных процедур.

Опанасюк также посоветовала, как выбрать клинику для себя. По ее словам, стоит обращать внимание на специализацию врача: чем она уже, тем больше врач развивается в своем направлении. Врач, который одновременно проводит гигиенические чистки, лечит каналы, устанавливает брекеты и коронки, вряд ли имеет достаточно времени, чтобы глубоко разбираться в каждой из этих областей.

"При выборе клиники прежде всего обратите внимание на чистоту - в коридорах, санузлах, кабинетах. Важно также соблюдение санитарных норм: все инструменты должны быть стерильными, а расходные материалы - одноразовыми", - добавила она.

Материально-техническое обеспечение клиники также важно. Удобно, когда все необходимые вмешательства и процедуры можно провести в одном месте. Особенно это актуально при лечении с применением общего наркоза. Сегодня Минздрав четко регламентирует перечень оборудования, без которого проведение седации запрещено.

Перед тем как записываться на лечение, Анастасия Опанасюк также советует обязательно прийти на консультацию.