Между зимой и осенью. Синоптик рассказала о погоде на сегодня

Сегодня, 3 февраля, в Украине будет тепло. Впечатление, правда, от теплой погоды испортит повышенная влажность, везде будет снежно, временами дождливо.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз синоптика Наталки Диденко в Facebook.
Погода в Украине
"Мокрый снег и снег будут выпадать практически повсюду, но в разные периоды суток, на юге - мокрый снег и дождь", - рассказала она.
По словам синоптика, днем предполагается 0...+3 градуса, на юге до +5 градусов.
"Однако в западных областях уже днем воздух освежится до 0...-2 градуса мороза.
Погода в Киеве
В Киеве будет выпадать снег и мокрый снег. Ночью -1...-3 градуса,
"Днем 0...+2 градуса", - добавила Диденко.
Как сообщалось, холодный воздух с севера принесет в Украину похолодание и ночные морозы до 13 градусов. В то же время, после 12-13 февраля погода может измениться.
Напомним, в феврале 2023 года средняя месячная температура в Украине прогнозируется в пределах от 3 до 2 градусов тепла. Это на 1,5-2 градусов выше нормы.
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