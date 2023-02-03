Между зимой и осенью. Синоптик рассказала о погоде на сегодня

Погода в Украине

"Мокрый снег и снег будут выпадать практически повсюду, но в разные периоды суток, на юге - мокрый снег и дождь", - рассказала она.

По словам синоптика, днем предполагается 0...+3 градуса, на юге до +5 градусов.

"Однако в западных областях уже днем воздух освежится до 0...-2 градуса мороза.

Погода в Киеве

В Киеве будет выпадать снег и мокрый снег. Ночью -1...-3 градуса,

"Днем 0...+2 градуса", - добавила Диденко.

Как сообщалось, холодный воздух с севера принесет в Украину похолодание и ночные морозы до 13 градусов. В то же время, после 12-13 февраля погода может измениться.

Напомним, в феврале 2023 года средняя месячная температура в Украине прогнозируется в пределах от 3 до 2 градусов тепла. Это на 1,5-2 градусов выше нормы.