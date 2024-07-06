RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Между Венгрией и Германией произошел конфликт из-за встречи Орбана с Путиным

Фото: Глава МИД Германии Анналена Бербок (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

Венгрия внезапно отменила визит в Будапешт министра иностранных дел Германии Анналены Бербок. Это произошло после того, как канцлер Олаф Шольц подверг критике премьер-министра Венгрии Виктора Орбана за его необъявленную поездку в Москву.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Бербок должна была встретиться со своим венгерским коллегой Петером Сийярто, сопровождавшим Орбана во время визита в Россию. Однако венгерское правительство очень быстро отменило встречу в пятницу вечером, что вызвало удивление правительства Германии, сказал агентству неназванный чиновник в Берлине.

По его словам, в свете внештатной поездки Орбана в Россию серьезная и честная дискуссия между двумя министрами иностранных дел была бы очень важной.

 

Поездки Орбана в Киев и Москву.

Орбан 2 июля впервые за 10 лет побывал в Киеве. Он встретился с президентом Владимиром Зеленским, которому предложил прекратить обороняться от российских захватчиков и пойти на переговоры с диктатором Владимиром Путиным. В Офисе президента его предложение было отвергнуто, там заметили, что венгерский премьер не первый предлагает подобные странные вещи.

5 июля Орбан отправился в Москву на встречу с Путиным.

Глава Европейского совета Шарль Мишель заявил, что даже несмотря на то, что Венгрия председательствует в Европейском Союзе, у нее нет мандата на взаимодействие с Российской Федерацией от имени союза.

Шольц заявил, что власти Германии не могут поддержать прекращение огня в Украине в случае, если это будет означать капитуляцию Киева.

Детальнее о поездках Орбана - в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Виктор ОрбанОлаф ШольцВенгрия