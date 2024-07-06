Между Венгрией и Германией произошел конфликт из-за встречи Орбана с Путиным

Поездки Орбана в Киев и Москву.

Орбан 2 июля впервые за 10 лет побывал в Киеве. Он встретился с президентом Владимиром Зеленским, которому предложил прекратить обороняться от российских захватчиков и пойти на переговоры с диктатором Владимиром Путиным. В Офисе президента его предложение было отвергнуто, там заметили, что венгерский премьер не первый предлагает подобные странные вещи.

5 июля Орбан отправился в Москву на встречу с Путиным.

Глава Европейского совета Шарль Мишель заявил, что даже несмотря на то, что Венгрия председательствует в Европейском Союзе, у нее нет мандата на взаимодействие с Российской Федерацией от имени союза.

Шольц заявил, что власти Германии не могут поддержать прекращение огня в Украине в случае, если это будет означать капитуляцию Киева.

Детальнее о поездках Орбана - в материале РБК-Украина.

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