Между Польшей и Германией разгорелся скандал. Шольц пригрозил пограничным контролем

"Визовый скандал, который происходит в Польше, требует расследования. Я не хочу, чтобы Польша просто пропускала мигрантов", - заявил он.

Канцлер добавил, что обсудит этот вопрос с польским правительством, и поднял вопрос о возможности введения пограничного контроля с Польшей и другими соседними странами.

Министр внутренних дел Германии Нанси Фезер заявила, что на границе с Польшей и Чехией могут быть введены временные меры.

И Шольц, и Фезер ранее выступали против призывов к введению пограничного контроля, и эти комментарии свидетельствуют о том, что правительство вынуждено реагировать на растущее число нелегальных мигрантов.

По данным правительства, за первые восемь месяцев этого года убежище попросили более 204 тысяч беженцев, что на 77% больше, чем за аналогичный период 2022 года. По данным немецкой полиции, в первой половине этого года на границе с Польшей было задержано более 12 тысяч нелегальных мигрантов.

Европейский союз также изучает сообщения о том, что мигранты въезжали в Польшу по незаконно выданным рабочим визам, за которые чиновники якобы получали взятки. Правое правительство Польши уже давно критикует немецкую политику в отношении мигрантов.

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