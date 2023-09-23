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Между Польшей и Германией разгорелся скандал. Шольц пригрозил пограничным контролем

Фото: канцлер Германии Олаф Шольц (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Между Германией и Польшей разгорелся скандал из-за незаконной выдачи сотни тысяч рабочих виз мигрантам. В связи с этим канцлер Германии Олаф Шольц пригрозил вновь ввести пограничный контроль между странами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

"Визовый скандал, который происходит в Польше, требует расследования. Я не хочу, чтобы Польша просто пропускала мигрантов", - заявил он. 

Канцлер добавил, что обсудит этот вопрос с польским правительством, и поднял вопрос о возможности введения пограничного контроля с Польшей и другими соседними странами.

Министр внутренних дел Германии Нанси Фезер заявила, что на границе с Польшей и Чехией могут быть введены временные меры.

И Шольц, и Фезер ранее выступали против призывов к введению пограничного контроля, и эти комментарии свидетельствуют о том, что правительство вынуждено реагировать на растущее число нелегальных мигрантов.

По данным правительства, за первые восемь месяцев этого года убежище попросили более 204 тысяч беженцев, что на 77% больше, чем за аналогичный период 2022 года. По данным немецкой полиции, в первой половине этого года на границе с Польшей было задержано более 12 тысяч нелегальных мигрантов.

Европейский союз также изучает сообщения о том, что мигранты въезжали в Польшу по незаконно выданным рабочим визам, за которые чиновники якобы получали взятки. Правое правительство Польши уже давно критикует немецкую политику в отношении мигрантов.

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ПольшаОлаф Шольц