"Между небом и землей". Как украинцы ищут родственников, пропавших без вести на войне

Поиск без вести пропавших

Родственники без вести пропавших на войне вступают в общественные организации, помогающие в поисках людей. Также они часто присоединяются к ассоциациям украинцев, которые ждут близких из российского плена.

"Статус пропавших без вести называют по-разному - "между небом и землей", "50 на 50" - или на щите, или со щитом, или они могут быть в плену. Это статус, с которым ты не перестаешь жить ни секунды. И единственный, кто мне сейчас помогает - это наше коммьюнити. Это общественные организации, которые образуются для поддержки семей без вести пропавших и пленных. Они делают колоссальную работу", - рассказала адвокат Татьяна Гойдык, сестра Олега Гурко, пропавшего без вести военнослужащего 95 ОДШБр.

Татьяна уже полтора года занимается поисками брата. Постоянно ходит на акции родственников пленных, мониторит российские паблики, чтобы найти хоть какое-нибудь подтверждение того, что брат в плену.

Она уже трижды обращалась за портретной экспертизой, поскольку увидела фото во вражеских пабликах, на которых был мужчина похож на ее брата. Однако, пока все безрезультатно.

"Мы не были готовы к такой войне, мы не готовили столько специалистов, которые могут провести отбор и анализ ДНК, и в экстренном режиме проверить по нему личность военного. Мы же все хотим сделать анализы без погрешностей, мы не имеем права на ошибку, потому что близкие к концу жизни потом будут сомневаться, этот ли человек лежит в могиле", - говорит Гойдык.

Также Татьяна отмечает, что уже обращалась к уполномоченным органам, чтобы они разработали алгоритм, что облегчит поиск украинцев без вести пропавших, которые могут быть в плену. Она рекомендует разгрузить следователей, чтобы они могли заниматься поиском пропавших.

Татьяна с братом Олегом Гурко (фото из открытых источников)

"Со временем боль только усиливается, потому что это неопределенная потеря. Это потеря, которую ты не можешь закрыть как гештальт, с которой надо жить дальше, но ты не можешь. Почему-то именно о пленных у нас люди готовы говорить, а о без вести пропавших - это тонкая тема. Иногда говорят, ты же понимаешь, что надежды крайне мало? Но ты не всегда можешь запретить своей психике надеяться, ты должна надеяться. Я буду продолжать искать брата", - говорит женщина.

Также Татьяна советует государственным органам приобщать к работе родственников, которые ищут своих близких, поскольку они максимально причастны к этой теме.

Куда обращаться украинцам, чьи родственники пропали без вести

Украинцам, родственники которых исчезли, следует обращаться в полицию для возбуждения уголовного дела, а кровным родственникам - дополнительно сдать ДНК-образцы, которые будут занесены в единую базу и помогут определить, живой ли этот человек.

Также стоит заполнить анкету о без вести пропавшем человеке на сайте МВД. Все данные передадут в Секретариат Уполномоченного по лицам, пропавшим без вести при особых обстоятельствах.

"На сегодняшний день мы имеем очень много рычагов поиска. В том числе это наше управление. Мы на разных форумах ищем подтверждение того, что человек может быть жив", - говорит Валентина Акуленко, начальница отдела Секретариата Уполномоченного по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах.

Она отмечает, что их управление общается с родственниками и они часто предоставляют им информацию о пропавших, которую не предоставляли даже полиции. Прежде всего, это особые приметы, в том числе информация об татуировках.

"Чем больше у нас есть данные о пропавшем, тем больше мы можем найти информации на тех пространствах или в пабликах, к которым имеем доступ", - добавляет Акуленко.

Обратиться к уполномоченному по лицам, пропавшим без вести при особых обстоятельствах можно по номеру телефона горячей линии - 0 800 103 333.