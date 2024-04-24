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Между Азербайджаном и Арменией установили первый пограничный столб

Фото: между странами началась делимитация государственной границы (азербайджанские СМИ)
Автор: Валерий Савицкий

На границе между Азербайджаном и Арменией установили первый пограничный столб. Этим начато воплощение договоренностей по делимитации государственной границы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу премьер-министра Армении Никола Пашиняна в соцсети X.

"На участке Тавуш-Казах армяно-азербайджанской государственной границы установлен первый пограничный знак", - написал он.

В службе заместителя премьер-министра Азербайджанской Республики Шахина Мустафаева сообщили, что работы экспертных групп двух стран продолжаются, сообщает издание Azertag.

Ситуация в Нагорном Карабахе

В 2023 году Азербайджан провел военную операцию на территории Нагорного Карабаха в результате чего непризнанная "республика" капитулировала. Армянское правительство отказалось перебрасывать войска на территорию региона.

Впоследствии Пашинян официально признал площадь Азербайджана в 86,6 тысячи кв. км, которая также включает Нагорный Карабах. В то же время страны до сих пор не заключили соглашение.

На прошлой неделе Россия начала вывод "миротворческого контингента" из Нагорного Карабаха.

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Азербайджан