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Мизерное продвижение ценой тысяч жизней: в ISW оценили "успехи" наступления РФ в июле

10:20 02.08.2026 Вс
3 мин
Весенне-летнее наступление России уже давно провалилось
aimg Татьяна Степанова
Мизерное продвижение ценой тысяч жизней: в ISW оценили "успехи" наступления РФ в июле Фото: в ISW оценили "успехи" наступления РФ в июле (Getty Images)
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Весенне-летнее наступление России не принесло существенных оперативных результатов и фактически провалилось. В июле россияне захватили в четыре раза меньше территорий, чем за тот же период прошлого года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Института изучения войны (ISW).

По данным ISW, в июле 2026 года российские войска продвинулись на 37,85 кв. км, то есть в среднем на 1,22 кв. км в день.

При этом аналитики отмечают, что темпы продвижения России с февраля 2026 существенно не изменились.

И хотя в июле 2026 года российские войска проникли на большую территорию, чем в последние месяцы - примерно на 121,56 кв. км, однако это лишь незначительная часть по сравнению с темпами продвижения России в июле 2025 года, когда российские силы захватили 455,74 кв. км.

Аналитики отмечают, что в июле 2026 года российские войска активизировали попытки проникновения в Константиновку Донецкой области, но это не привело к захвату Константиновки или достижению каких-либо оперативно значимых целей.

"Ежемесячные темпы продвижения России в 2026 году были значительно ниже темпов продвижения России за тот же период 2025 года, даже с учетом проникновений на украинскую территорию", - говорится в отчете.

Мизерное продвижение ценой тысяч жизней: в ISW оценили &quot;успехи&quot; наступления РФ в июле

инфографика ISW

К тому же, продолжающиеся контратаки Украины, кампания ударов средней дальности и доминирование украинских беспилотников продолжают ограничивать темпы продвижения России и ее способность использовать механизированную технику.

В июле 2026 года российские войска провели несколько механизированных штурмов в отдельных районах театра военных действий, но они не привели к существенным успехам.

Хотя Кремль уже несколько лет оптимизирует российскую армию для позиционной войны, а не маневренной, украинские инновации значительно замедляют продвижение России в 2026 году по сравнению с предыдущими годами.

"Нет никаких признаков того, что российские войска смогут резко ускорить свое продвижение или восстановить маневренный характер войны на данный момент", – подытожили аналитики.

Специалисты также отметили, что в июле российские войска понесли самый высокий уровень потерь в 2026 году, заплатив все более высокую цену за отсутствие значительного увеличения темпов продвижения - несмотря на попытки Кремля отрицать этот факт с помощью когнитивной войны.

Генеральный штаб Украины 1 августа сообщил, что российские войска понесли 42 860 потерь в июле 2026 года, что является новым месячным максимумом за всю войну. Данные Генерального штаба Украины свидетельствуют о том, что потери россиян неуклонно растут с февраля 2026 года, когда российские войска понесли 26 090 потерь.

Российское командование лжет Путину об успехах в Украине

Напомним, ранее аналитики ISW сообщали, что российское военное командование лжет диктатору Владимиру Путину о масштабах успехов на севере Украины, заявляя, что войска РФ активно продвигаются в Харьковской и Сумской областях.

Аналитики отмечают, что армия РФ почти каждый день, начиная, по меньшей мере, с 22 июля, заявляет о захвате нового населенного пункта в Харьковской и Сумской областях.

Так, 29 июля россияне заявили о захвате Новой Сечи, а 30 июля - о захвате Малой Слободки и Могрицы в Сумской области, а также Веревки в Харьковской области.

Тем временем ВСУ опровергают эти заявления и осуществляют успешные атаки на севере.

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