Мой дом – моя крепость. Как "Шахтер" привычку обмена домашними победами с "Арсеналом" завел

Турнирные пути команд впервые пересеклись в премьерном для "горняков" групповом этапе Лиги чемпионов 2000/01. Тогда жребий свел их в группе B турнира вместе с римским "Лацио" и пражской "Спартой". В стартовом туре "Шахтер" потерпел разгром от чемпиона Италии (0:3).

На второй же матч подопечные Виктора Прокопенко отправились на Альбион. Там "канониры" приняли "Шахтер" на стареньком "Хайбери". Стартовые полчаса шокировали и команду Арсена Венгера, и болельщиков лондонцев. "Горняки" оформили два безответных мяча к 29-й минуте – Бахарев забил прямым ударом со штрафного с рикошетом от Пиреса, а Воробей обыграл Симена после классной передачи Ателькина.

Такое развитие событий вынудило "Арсенал" выпускать третьего нападающего еще в первом тайме. И именно Вильтор заложил основы камбэка "канониров", откровенно "нарисовав" пенальти в штрафной "Шахтера". Правда, нынешний наставник тернопольской "Нивы" Вирт парировал выстрел Анри с отметки, но тот же Вильтор сыграл на добивании. Под занавес же поединка голеадорские чудеса показал центрбек Киоун, дважды протолкнув мяч в ворота "горняков".

Второй матч состоялся в Донецке, когда "Арсенал" обеспечил выход в следующий этап. Зато у "Шахтера" была заочная гонка со "Спартой" за путевку в Кубок УЕФА. Чтобы не зависеть от результата поединка в Праге, "горняки" должны были побеждать. Венгер упростил задачу, выставив полурезервный состав со вторым голкипером Тейлором и юным Коулом.

Команда Прокопенко таким кадровым пасом "канониров" воспользовалась сполна. "Шахтер" оформил три безответных мяча, а свои фамилии на табло зажег весь цвет линии атаки "горняков" – Ателькин до перерыва, а также Воробей и Белик – во втором тайме. Первый реализовал выход один на один с вратарем, второй забил прямым ударом со штрафного, а третий классно пробил в касание после прострела Воробея.

Обменялись домашними победами "Арсенал" и "Шахтер" и 10 лет спустя. В этот раз они попали в один квартет с португальской "Брагой" и белградским "Партизаном". После двух побед на старте группового этапа "горняки" потерпели болезненное фиаско на "Эмирейтс".

Забивали новые "птенцы" Венгера на разный вкус. К перерыву в составе "канониров" отличились Сонг и Насри. Во второй половине запев одноклубников поддержали Фабрегас, Уилшир и Шамах. Лишь на 80-й минуте подопечным Мирчи Луческу удалось размочить счет. Экс-форвард "Арсенала" Эдуардо забил после передачи Жадсона.

Шанс реванша долго ждать не пришлось. "Шахтер" во второй раз встретился с лондонцами через две недели на новенькой "Донбасс Арене". Старт встречи для "горняков" не сложился – реактивный Уолкотт на 10-й минуте сбежал на свидание с Пятовым и реализовал выход один на один с голкипером.

"Шахтер" сравнял счет после стандарта. Это Жадсон подал штрафной с левого фланга, а Чигринский головой отправил мяч в сетку. Вырвать же победу "горнякам" удалось перед перерывом: Ракицкий отдал диагональ направо, Срна выгрыз мяч на фланге и прострелил в центр штрафной, откуда Эдуардо элегантно пробил в угол ворот Фабиански. Отечественный гранд выиграл группу и дальше прошел "Рому" на пути в четвертьфинал, чтобы попасть под каток "Барселоны"...