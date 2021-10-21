МІУ заявило про підтримку законопроекту про відновлення автоперевезень до країн Балтії та Скандинавії

Проект передбачає внесення змін до Угоди між урядами України і Республіки Білорусь від 17 грудня 1992 року.

"Наразі для автоперевізників, які працюють на балтійському та скандинавському напрямках, склалася катастрофічна ситуація. Відсутність необхідної кількості дозволів від Польщі та Білорусі, додаткові умови для транзитного проїзду через Росію призвели до ситуації, в якій українські експортери опинилися відрізаними від ринків Литви, Латвії, Естонії та Фінляндії", - зазначив заступник міністра інфраструктури Мустафа Найєм.

Наслідком цього є втрати як перевізників, так і всієї економіки. Лише за жовтень-грудень цього року через відсутність білоруських дозволів прогнозовані втрати компаній складуть близько 1,5 млрд гривень.

Законопроект №0060 передбачає лібералізацію умов виконання вантажних перевезень між Україною і Білоруссю та звільнення нерегулярних пасажирських перевезень від дозвільної системи. Як наслідок, буде розблоковано транзит на балто-скандинавському напрямі.

"Це рішення дозволить перевізникам безперешкодно використовувати для транзиту білоруську територію, а Україні - зберегти робочі місця для наших перевізників та залучити додаткові вантажо- і пасажиропотоки", - переконаний Найєм.

Міністерство інфраструктури також уточнює, що міжнародні автомобільні перевезення до Литви, Латвії, Естонії та Фінляндії виконують 1,6 тис. українських перевізників. Однак річна квота дозволів Білорусі була вичерпана вже у серпні, так само як і дозволів Польщі.