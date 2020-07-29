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В МІУ розповіли про етапи впровадження е-квитка

Київ, Середа 29 липня 2020 15:51
В МІУ розповіли про етапи впровадження е-квитка
Фото: Владислав Криклій (РБК-Україна)
Автор: Максим Зайченко

Впровадження планується в три етапи

Міністр інфраструктури України Владислав Криклій розповів про етапи впровадження єдиного електронного квитка. Відповідний експериментальний проект сьогодні затвердили на засіданні уряду.

Про це Криклій написав у Facebook.

За його словами, це буде відбуватися в три етапи.

  • Перший. Залізничні перевезення (Київ-Харків; Київ-Одеса; Київ-Львів), а також Київський метрополітен;
  • Другий. Всі залізничні перевезення і весь муніципальний транспорт Києва;
  • Третій. Внутрішні авіа- та автобусні перевезення з розширенням географії міст.

Нагадаємо, на засіданні Кабінету міністрів Криклій попросив встановити термін реалізації пілотного проекту до 30 червня 2021 року.

Раніше глава МІУ повідомив, що в Києві готують до запуску єдиний електронний квиток для метро та іншого залізничного транспорту.

Також у Києві вже з жовтня можуть запустити оплату за проїзд у транспорті банківською картою.

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