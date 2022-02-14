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МІУ змінює порядки у лінійному судноплавстві, щоб посилити тиск на бізнес, - екс-міністр

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Київ , Понеділок 14 лютого 2022 14:18
МІУ змінює порядки у лінійному судноплавстві, щоб посилити тиск на бізнес, - екс-міністр Фото: міністерство інфраструктури України (mtu.gov.ua)
Автор: Наталія Гурковська

Проект наказу "Про внесення змін до Інструкції щодо порядку реєстрації ліній закордонного плавання", який розробили у Міністерстві інфраструктури, матиме негативний ефект на галузь та посилює тиск на бізнес.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву екс-міністра інфраструктури Володимира Омеляна.

"Лінійне судноплавство - це невеликі обсяги вантажів, які повинні доставлятися за регулярним графіками. Це можуть бути контейнери, автомобілі, будь-які інші вантажі. Але Міністерство інфраструктури робить черговий наступ на бізнес, вносячи зміни до інструкції. Навіщо? Дуже проста логіка: вони хочуть знову-таки підняти податки", - пояснив Омелян у ефірі телеканалу "Україна 24".

Він підкреслив: влада організувала безпрецедентний тиск на бізнес, у тому числі міжнародний, у той час, коли економіка України переживає складні часи, а підприємці потребують підтримки.

"У такі часи потрібно запровадити нормальні умови спрощеного адміністрування податкового тиску і взагалі логістики в Україні. А влада знову закручує гайки! Зміни до інструкцій, які ініціює МІУ, будуть мати абсолютно негативний ефект і для українського, і іноземного бізнесу, який працює в Україні", - наголосив Омелян.

Замість того, аби ускладнювати життя бізнесу, Міністерство інфраструктури мало би завершити концесію морських портів України, та припинити нарешті корупцію у дипломуванні моряків, резюмував експерт.

Нагадаємо, раніше екс-міністр інфраструктури України Володимир Омелян заявив, що ініціатива МІУ - це свідчення того, що відомство множить бюрократичні процедури замість того, щоб розвивати морську галузь України.

А генеральний директор Федерації роботодавців транспорту Володимир Гусак заявив, що зміни до порядку реєстрації ліній загрожують Україні втратою окремих напрямів плавання.

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