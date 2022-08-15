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МІУ пропонує повернути знижені акцизи на бензин і дизель і залишити пільговий ПДВ

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Понеділок 15 серпня 2022 15:03
МІУ пропонує повернути знижені акцизи на бензин і дизель і залишити пільговий ПДВ Фото: МІУ пропонує повернути знижені акцизи на бензин і дизель і залишити пільговий ПДВ (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Артем Горовенко

Кабінет міністрів підтримав законопроект про зміни до Податкового кодексу України, яким передбачається часткове повернення ставок акцизу на паливо, що діяли до повномасштабного вторгнення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства інфраструктури.

Відомство ініціювало часткове повернення ставок акцизу на бензин і дизель на рівні 100 євро/1000 літрів. До повномасштабного вторгнення ставки на бензин і дизель становили 213,5 і 139,5 євро відповідно, тобто майже у два і півтора раза більше, йдеться в повідомленні.

При цьому в Євросоюзі мінімальний рівень акцизу встановлюється Директивою 2003/96/ЄС і сьогодні мінімальна ставка акцизу на бензин по ній становить 359 євро за 1000 літрів.

"Таким чином, пропоновані ставки нижче тих, які обов'язкові для країн членів ЄС. Наприклад, у Німеччині ставка акцизу на бензин становить 654,5 Євро, Польщі - 276,8 Євро, Румунії - 373,3 євро, а в Словаччині - 555 Євро. При цьому пільговий податок на додану вартість на паливо на рівні 7% зберігається. До березня цього року діяла ставка 20% ПДВ на паливо", - наголошується в релізі МІУ.

Нагадаємо, у березні Верховна рада скасувала акцизи на пальне. Це рішення було обумовлено кризою на ринку палива, викликаним світовою паливною кризою та атаками Росії на інфраструктуру для зберігання і транспортування енергоносіїв. З липня ситуація на ринку пального стабілізувалася.

Для цього були введені заходи щодо спрощення логістики пального, забезпечені умови для великих довгострокових контрактів як для бізнесу, так і для державного сектора.

"Скасування акцизу було вимушеним і своєчасним рішенням, яке, серед іншого, допомогло стабілізувати ситуацію на ринку палива. Зараз гравці ринку адаптувалися і ми можемо повернутися до нормального функціонування фіскальних інструментів. За нашою пропозицією, ставки акцизу істотно менше тих, які діяли до повномасштабного вторгнення. Крім того, зберігається діюча зменшена з 20% до 7% ставка ПДВ. Акциз, хоч і в урізаному вигляді, дозволить провести мінімальні ремонти, перш за все, мостів і поліпшить ліквідність всієї фінансової системи держави", - прокоментував міністр інфраструктури Олександр Кубраков.

За розрахунками Мінінфраструктури, часткове повернення акцизів на дизель і бензин на тлі зниження цін на нафтопродукти на світових ринках матиме мінімальний вплив на роздрібну вартість.

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