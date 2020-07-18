В МІУ назвали країни, в яких стабільна ситуація для українського туризму

Низка країн готові приймати українських туристів в умовах пандемії. Однак ситуація з відкриттями кордонів постійно змінюється.

Про це повідомив міністр інфраструктури України Владислав Криклій в ефірі "Свобода слова Савіка Шустера" на каналі "Україна 24".

За його словами, зараз авіаційний потік пасажирів скоротився на 15-20%.

"Якщо говорити про території країн, це у нас Чорногорія, Туреччина, Албанія, Єгипет, які в нас більш-менш стабільні. Поки там ситуація без змін, попри вимоги мати результати або проходити у деяких країнах експрес-тести", - заявив Криклій.

Міністр зазначив, що ЄС переглядає список держав, з яких можливий в'їзд. І в залежності від обставин буде частково або повністю знімати обмеження на поїздки або знову вводити їх для конкретних країн.

Нагадаємо, вчора Європейський союз відновив так званий "зелений список" країн, громадяни яких зможуть вільно потрапити на територію країн-учасниць ЄС.

Зазначимо, Болгарія дозволила українцям в'їзд без обсервації та тестів на COVID-19.