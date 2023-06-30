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Митрополиту УПЦ МП Павлу продлили домашний арест

Фото: митрополит УПЦ МП Павел (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Соломенский суд Киева продлил меру пресечения для бывшего наместника Киево-Печерской лавры митрополита УПЦ МП Павла. Его оставили под домашним арестом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".

Митрополиту УПЦ Московского патриархата Павлу продлили круглосуточный домашний арест еще на два месяца - до 31 августа.

Стоит отметить, вчера в сети сообщили, что митрополит Павел Лебедь нарушил домашний арест. Он приехал в Киево-Печерскую лавру пообщаться с прихожанами.

Дело бывшего наместника Лавры

Напомним, в начале апреля СБУ объявила подозрение митрополиту УПЦ МП Павлу в разжигании межрелигиозной розни (ст. 161 УКУ) и оправдании вооруженной агрессии РФ (ст. 436-2 УКУ).

В тот же день суд в Киеве избрал митрополиту меру пресечения в виде домашнего ареста.

Позже адвокаты митрополита подали апелляцию, отмечая, что обвинения безосновательны. Однако суд отклонил апелляционную жалобу, а Павла оставили под домашним арестом.

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УПЦ МПДомашний арест