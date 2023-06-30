Митрополиту УПЦ МП Павлу продлили домашний арест

Митрополиту УПЦ Московского патриархата Павлу продлили круглосуточный домашний арест еще на два месяца - до 31 августа.

Стоит отметить, вчера в сети сообщили, что митрополит Павел Лебедь нарушил домашний арест. Он приехал в Киево-Печерскую лавру пообщаться с прихожанами.

Дело бывшего наместника Лавры

Напомним, в начале апреля СБУ объявила подозрение митрополиту УПЦ МП Павлу в разжигании межрелигиозной розни (ст. 161 УКУ) и оправдании вооруженной агрессии РФ (ст. 436-2 УКУ).

В тот же день суд в Киеве избрал митрополиту меру пресечения в виде домашнего ареста.

Позже адвокаты митрополита подали апелляцию, отмечая, что обвинения безосновательны. Однако суд отклонил апелляционную жалобу, а Павла оставили под домашним арестом.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.