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Митрополит УПЦ МП Павел остается под домашним арестом. Суд отклонил апелляцию

Фото: митрополит УПЦ МП Павел (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Митрополита УПЦ Московского патриархата Павла оставили под круглосуточным домашним арестом. Апелляционный суд Киева отклонил жалобу адвокатов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на hromadske.

Апелляционную жалобу адвокатов бывшего наместника Киево-Печерской Лавры рассматривала коллегия судей. Адвокаты потребовали отменить избранную меру пресечения.

Суд отклонил апелляцию, а митрополита Павла оставили под круглосуточным домашним арестом с ношением электронного браслета до 30 мая.

По данным "Укринформа", во время заседания суда бывший наместник Киево-Печерской Лавры заявил, что не имеет возможности заряжать электронный браслет.

"Я живу в Воронькове. Вот мне звонят, что у меня разряжается браслет. Чем его зарядить? Света нет. А о связи вообще можно и не говорить", - сказал митрополит УПЦ МП Павел.

Напомним, в начале апреля СБУ объявила подозрение митрополиту УПЦ МП Павлу в разжигании межрелигиозной розни (с. 161 УКУ) и оправдании вооруженной агрессии РФ (ст. 436-2 УКУ).

В тот же день суд в Киеве избрал митрополиту меру пресечения в виде домашнего ареста.

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УПЦ МПМера пресеченияДомашний арест