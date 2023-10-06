Митрополит УПЦ МП, который оправдывал оккупантов, получил новое подозрение

"При процессуальном руководстве Фастовской окружной прокуратуры руководителю одной из епархий УПЦ (МП) в Черкасской области сообщено о подозрении в нарушении равноправия граждан в зависимости от их религиозных и национальных убеждений", - сообщили у Генпрокурора.

По данным правоохранителей, этот священнослужитель является подозреваемым в другом уголовном производстве по факту совершения аналогичного правонарушения, а также оправдания, признания правомерной и отрицания вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины.

Правоохранители сообщили, что находясь под круглосуточным домашним арестом, он размещал свои видеозаписи в YouTube.

В них подозреваемый негативно характеризовал представителей и верующих Православной церкви Украины и других конфессий, работников правоохранительных органов, судебной власти, органов местного самоуправления и общественных активистов.

В его высказываниях содержатся призывы к разжиганию национальной и религиозной вражды, а также признаки подстрекательства населения Украины к решению межконфессиональных конфликтов.

"Соответствующие выводы подтверждены судебно-лингвистической экспертизой", - сообщили в офисе Генпрокурора.

Сейчас в суд направлено ходатайство об избрании митрополиту меры пресечения в виде содержания под стражей.

В случае доказательства вины подозреваемому грозит ограничение свободы на срок до пяти лет.

Приговоры священникам УПЦ МП

Напомним, еще в ноябре 2022 года стало известно, что правоохранители объявили новые подозрения митрополиту одной из епархий УПЦ МП в Винницкой области из-за работы в пользу РФ.

Как сообщал тогда источник РБК-Украина, речь шла о митрополите Тульчинском и Брацлавском УПЦ МП Йонафане.

Правоохранители уточняли, что в своих "агитках" он призвал к захвату государственной власти и нарушению границ страны.

В августе этого года митрополит УПЦ МП получил пять лет тюрьмы.

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