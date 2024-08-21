RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Митрополит Епифаний о запрете РПЦ в Украине: призываем сбросить российское ярмо

Фото: митрополит Епифаний (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний призвал православных украинцев сбросить российское ярмо. Он заявил, что ПЦУ открыта к диалогу без предпосылок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на митрополита Епифания в эфире телемарафона.

"В парламенте поддержали этот законопроект (о запрете РПЦ, - ред.) и в первом, и во втором чтении. Поэтому мы имеем действительно соответствующее историческое сейчас решение. Закон дает возможность всем еще не сделавшим религиозным структурам действительно полностью освободиться от контроля Москвы. И мы со своей стороны снова и снова призываем всех православных в Украине, которые еще этого не сделали, сбросить, наконец, это российское ярмо. Мы открыты к диалогу без предпосылок", - сказал он.

Предстоятель подчеркнул, что этот призыв недавно был сказан митрополиту Онуфрию и тем, кто находится с ним.

"Украина является демократическим государством и гордится высокими стандартами свободы совести. Но агрессор не должен иметь возможности использовать нашу свободу против нас самих", - добавил он.

По его словам, многие общины в Украине приняли соответствующее решение и присоединились к поместной украинской православной церкви. Митрополит отметил, что для перехода община должна собрать собрание, принять соответствующее решение и внести изменения в собственный устав.

"Поэтому мы обращаемся, мы открыты, мы протянули нашу руку митрополиту Онуфрию, епископату и духовенству с призывом начать диалог без предварительных условий. Мы обращаемся к верным. Ведь от них зависит наше общее украинское будущее. Ведь каждая община, согласно украинскому законодательству, и согласно новому принятому закону, имеет возможность изменить свою юрисдикцию... Мы открыты, наша дверь открыта, сердца открыты. Мы готовы к единению в это не простое время испытания войной, когда агрессор пытается нас уничтожить", - сказал Епифаний.

 

 

Рада запретила РПЦ

Напомним, вчера, 20 августа, украинский парламент во втором чтении принял закон, предусматривающий запрет Русской православной церкви (РПЦ) и связанных с ней организаций в Украине.

В УПЦ отреагировали на закон о запрещении связанных с РПЦ организаций. Там подчеркнули, что Украинская православная церковь не имеет признаков, относящих ее к объектам этого закона.

Подробнее о судьбе УПЦ после принятия закона - в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
УПЦРПЦУПЦ МППЦУЕпіфаній